Museumsfest in Ödenwaldstetten zum Mitmachen mit vielen Aktionen

HOHENSTEIN-ÖDENWALDSTETTEN. Für Bürgermeister Simon Baier ist es »ein Ort, an dem Geschichte zum Leben erwacht«: das Bauernhausmuseum in Ödenwaldstetten, das nicht nur zu den regulären Öffnungszeiten in den warmen Monaten, sondern auch bei Aktionssonntagen zu spannenden Zeitreisen einlädt. Alle drei Jahre steht zudem ein ganz besonderer Termin im Kalender: das Museumsfest, bei dem praktisch in jedem Zimmer der beiden historischen Gebäude, im Garten und in den Wirtschaftsgebäuden Vorführungen und Mitmachaktionen angeboten werden, die das Leben früher auf dem Land sicht- und begreifbar machen.

Viele Akteure sind derzeit dabei, das Museum bereit für die vielen Besucher zu machen und die Vorbereitungen rund ums Fest am Sonntag, 14. September, zu treffen. Allein im und uns Museum sind rund 30 Menschen im Einsatz, die den Besuchern Auskunft und Einblicke in den Alltag auf der Alb anno dazumal geben. Beim Buttern und Kraut Hobeln dürfen Interessierte mitmachen und auch was mit nach Hause nehmen, wie Annemarie Fröhlich vom Museumsteam betont. In der Schmiede lodert ein Feuer in der Esse, und auf dem Platz vorm Haus werden historische Fahrzeuge ausgestellt. Bänderweben, Lederhandwerk und vieles mehr gehört ebenfalls zum Programm. Der Bauerngarten des Museums ist vorbildlich bestellt, dort wachsen Gemüse, Kräuter und farbenprächtige Herbstblumen.

Backhausbrot und Bauernmarkt

Das Fest beginnt am Sonntagmorgen um 10 Uhr mit einem Gottesdienst am Museum, Besucher sind bis 17 Uhr willkommen. Nicht nur das Museumsteam, sondern auch Rathaus- und Bauhofmitarbeiter, Vereinsmitglieder und Feuerwehrleute sind im Einsatz. Die Sängerrunde Hohenstein werkelt im Backhaus, »wir machen Brot, Zwiebel- und Scherrkuchen«, verrät Vorsitzender Hans Holzhauer. Ums Mittagessen kümmert sich der TSV Ödenwaldstetten, »es gibt Maultaschen mit Kartoffelsalat und die üblichen Klassiker wie Rote Würste«, sagt Bernhard Krohmer vom TSV-Vorstandsteam. Kaffee und Kuchen übernimmt die Feuerwehr, serviert wird in der Scheunenwerkstatt direkt neben dem Museumsgelände.

Auch ein Kinderprogramm gibt es, die christliche Gemeindereitschule bietet Ponyreiten an. Alpakas dürfen gestreichelt und an der Leine ausgeführt werden, die mobile Jugendarbeit bringt ihre riesige Dart-Scheibe mit, auf die mit Fußbällen geschossen wird. Rund ums Museum wird ein Bauernmarkt aufgebaut, die Händler bieten Kulinarisches, Wolle und mehr aus der Region feil. Zum ersten Mal gibt's auch eine Gewerbeschau, die Unternehmen aus ganz Hohenstein die Gelegenheit bietet, sich und ihre Produkte oder Dienstleistungen vorzustellen.

Fürs Museumsfest ziehen viele Ehrenamtliche und Gemeindemitarbeiter an einem Strang. Foto: Marion Schrade

Damit sich das Aufstellen des Festzelts am Museum auch richtig lohnt, ist dort bereits am Samstagabend, 13. September, Programm geboten: Der TSV organisiert einen Comedy-Abend mit der Saubachkomede, Beginn ist um 20 Uhr, Einlass bei freier Platzwahl und Bewirtung schon ab 18 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse für 17 Euro und für zwei Euro weniger im Vorverkauf beim Hohensteiner Getränkevertrieb Gekeler, bei den Volksbank-Filialen in Hohenstein oder beim TSV online unter www.tsv-oedenwaldstetten.de oder übers Telefon 07387 7849006. (GEA)