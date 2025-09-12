Messerstecherei in Engstingen vor Münsinger Amtsgericht

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Neunmal stand der 34-jährige Angeklagte aus dem Reutlinger Raum in den vergangenen 15 Jahren wegen Verstößen gegen den Anbau und Besitz von Betäubungsmitteln sowie deren Handel, außerdem wegen Sachbeschädigung vor Gericht. Mehrfach folgten Freiheitsstrafen auf Bewährung, Geldstrafen und schließlich 2019 die Auflage für eine sechsmonatige stationäre Entzugstherapie. Diese hat er auch erfolgreich abgeschlossen. Dann allerdings erlitt er sechs Tage nach der Heimkehr einen schweren Verkehrsunfall, auf den eine längere Genesungszeit folgte. 15.000 Euro erhielt der Angeklagte vom Unfallverursacher als Schmerzensgeld. Dieses verwendete er nach eigenen Worten nicht zum Zurückzahlen seiner zwischenzeitlich auf rund 30.000 Euro aufgelaufenen Schulden, sondern überwiegend zur Anschaffung von Betäubungsmitteln.

Über viele Jahre hinweg konsumierte er häufig in Kombination Cannabis, Kokain, Amphetamine, Ketamin und Ecstasy. Die Beziehung zur Lebensgefährtin, mit der er zwei Kinder hat, ging in die Brüche. Der Angeklagte verfiel in Depressionen, auf die er mit dem Konsum von immer mehr unterschiedlichen Substanzen reagierte. Deshalb, so betonte er jetzt bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Münsingen, hat er auch keine Erinnerungen mehr an den Sonntag, 1. Dezember 2024. Er wisse noch bruchstückhaft, dass er sich am vorhergehenden Donnerstag, Freitag und Samstagmorgen viele Drogen »reingepfiffen« habe, anschließend auch Alkohol konsumierte. Nach einigen durchgemachten Nächten kam der Blackout.

Party mit Drogen und Alkohol

Die Zeugenaussage des zuständigen Hauptkommissars von der Kriminalpolizei Reutlingen brachte Licht ins Dunkel: Demnach habe der Angeklagte gemeinsam mit drei weiteren Personen am Samstagabend eine Technoparty in Metzingen besucht. Die Gruppe fuhr gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen mit dem Taxi nach Engstingen und feierte mit Drogen und Alkohol in der Wohnung eines Zeugen weiter. Unter den vier Personen war auch der Geschädigte aus Mallorca, der auf dem Sofa lag und hin und wieder einschlief. Ohne vorherige Auseinandersetzung oder ersichtlichen Grund habe der Angeklagte in der Küche ein handelsübliches Messer geholt und den auf dem Rücken liegenden Mann im Bereich des Oberbauchs mit einer rund zwei Zentimeter tiefen Wunde verletzt. Danach habe er das Messer auf den Tisch gelegt, gelacht und anschließend die Wohnung verlassen. Die Zurückgebliebenen informierten Rettungswagen und Polizei.

Hinweise aus der Bevölkerung führten zum Angeklagten, der mit Suizidgedanken auf das Dach eines Wohnhauses in der Nähe des Tatorts gestiegen war und schließlich von der Feuerwehr mit der Drehleiter heruntergeholt werden musste. Bei der Festnahme allerdings bezeichnete er die anwesenden Polizisten mehrfach als »Wichser«, weshalb gegen ihn nun nicht nur eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, sondern auch wegen Beamtenbeleidigung vorlag. Ein Polizeihauptmeister sagte als Zeuge aus, beim Angeklagten seien starke, im Sekundentakt wechselnde Stimmungsschwankungen zu beobachten gewesen: »Mal lustig und amüsiert, mal weinerlich und traurig.« Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden zahlreiche verschiedene, unerlaubte Betäubungsmittel sichergestellt.

Schuldunfähig während der Körperverletzung

Der Angeklagte zeigte sich geständig, auch wenn er sich nicht mehr erinnern konnte: »Ich hatte das Gefühl, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ich habe mich total ins Aus geschossen und fühle mich auf jeden Fall schuldig.« Die Staatsanwaltschaft forderte für den Besitz unerlaubter Betäubungsmittel und Beamtenbeleidigung insgesamt zehn Monate Freiheitsstrafe, räumte für die Körperverletzung - auch auf Grundlage des Sachverständigen-Gutachtens - aber Schuldunfähigkeit ein. So sah es auch Richterin Julia Felbinger in ihrem Urteil, das außerdem neun Monate Freiheitsstrafe ohne Bewährung vorsieht. Sie begründete ihre Entscheidung damit, dass der eingeschlagene Weg zwar bereits gut sei, aber noch kein Aufnahmetermin für die vorgesehene Therapie und somit auch noch keine verlässliche Perspektive vorliege. Die Verteidigung hatte Bewährung gefordert, wird deshalb auch gegen das Urteil Berufung einlegen.