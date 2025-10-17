Mehr Tempo 30 und geänderte Vorfahrtsregeln in Münsingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Reutlingen hat eine dauerhafte verkehrsrechtliche Anordnung für mehrere Straßen in Münsingen erlassen. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Ab sofort gilt in der Lichtensteinstraße (teilweise ab Hausnummer 13 – siehe Beschilderung), Uracher Straße, Trailfinger Straße, Beim oberen Tor und Kegelgraben Tempo 30.

Zudem haben sich die Vorfahrtsregelungen geändert. In den kommenden Wochen wird die Straßenverkehrsbehörde Reutlingen entsprechende Geschwindigkeitsmessungen durchführen. Wir bitten alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die neuen Regelungen sowie die Beschilderung vor Ort zu beachten. (pm)