Münsingen feiert Matthias Erzberger und die Demokratie

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Am 20. September vor 150 Jahren wurde Matthias Erzberger in Buttenhausen geboren. Aus diesem Anlass feiert die Stadt Münsingen, zu der das Dorf heute gehört, am Wochenende 20./21. September ein großes Fest, bei dem es um weit mehr als ums Gedenken und um die Vergangenheit geht: Denn Erzberger war, wie Bürgermeister Mike Münzing betont, »ein Wegbereiter der parlamentarischen Demokratie«, in der wir heute leben - und die nicht nur Münzing aktuell angegriffen und gefährdet sieht. Umso wichtiger also, sie hochzuhalten, zu verteidigen - und zu feiern. Rund um Erzbergers Geburtstag ist deshalb ein breites Programm geboten, das Unterhaltsames mit politisch Substanziellem verbindet. Unter anderen werden Landtagspräsidentin Muhterem Aras und Innenminister Thomas Strobl erwartet.

Dreh- und Angelpunkt ist an beiden Tagen der Platz hinterm Rathaus, der nach dem berühmtesten Sohn der Stadt benannt ist. Dort wird Mike Münzing das Fest am Samstag um 14 Uhr eröffnen, Christopher Dowe vom Haus der Geschichte wird in einem kurzen Vortrag Erzberger in den Mittelpunkt rücken. Der Politiker, der im November 1918 den Waffenstillstandsvertrag unterschrieb, musste seinen Einsatz für die Demokratie mit dem Leben bezahlen: Am 21. August 1921 wurde er von rechtsnationalen Terroristen ermordet.

Shuttleservice zu Erzbergers Geburtshaus

Auf dem Erzberger-Platz stellen sich Akteure vor, die die Säulen einer demokratischen und solidarischen Gesellschaftsordnung sind: Die »Blaulicht-Organisationen« - Feuerwehr, Polizei und DRK - sind dabei, ebenso das Technische Hilfswerk und die Bundeswehr. Die Landeszentrale für politische Bildung, der Landkreis Reutlingen und das Demokratie-Mobil der Konrad-Adenauer-Stiftung bieten Besuchern Gelegenheit, sich mit dem Demokratie-Begriff auseinanderzusetzen, ebenso der »Demokratie-Baukasten«, den die Stadt Münsingen eigens hat anfertigen lassen und künftig auch an Schulen verleihen will.

Die Politik vor Ort machen Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat: Sie geben anhand von konkreten Beispielen Einblicke in ihre Arbeit und stellen vor allem die Persönlichkeiten dahinter vor, beim Quiz und am Glücksrad gibt's Kochbücher, Einkaufsgutscheine und nette Kleinigkeiten zu gewinnen. Bei einem weiteren Gewinnspiel werden politische Bildungsreisen auf Einladung der Abgeordneten des Wahlkreises verlost. Kinder freuen sich über Hüpfburg und Spielangebote, für Essen und Trinken sorgen Rathaus-Mitarbeiter, der Bäderförderverein und das Bündnis für Demokratie. An beiden Tagen bringt ein Shuttle-Service Interessierte zur Erinnerungsstätte im Geburtshaus von Matthias Erzberger in Buttenhausen.

Der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger gehörte nach dem Ersten Weltkrieg zu den ersten, die Deutschland in eine demokratische Nachkriegsepoche führte. Er wurde 1921 von Attentätern der rechtsterroristischen Organisation Consul im Schwarzwald ermordet. Foto: Privat Der Zentrumspolitiker Matthias Erzberger gehörte nach dem Ersten Weltkrieg zu den ersten, die Deutschland in eine demokratische Nachkriegsepoche führte. Er wurde 1921 von Attentätern der rechtsterroristischen Organisation Consul im Schwarzwald ermordet. Foto: Privat

Außerdem hat das Kulturamt ein breites Programm mit Musik, Theater und mehr organisiert (siehe Box). Mike Münzing freut sich besonders auf Marlo Grosshardt. Mit dem Auftritt des 24-jährigen Hamburger Singer-Songwriters, der auf Internetplattformen wie auch auf Festival-Bühnen im realen Leben für seine offenen, tiefsinnigen und teils auch provokanten Texte gefeiert wird, will der Bürgermeister vor allem auch Jugendliche auf das Demokratiefest aufmerksam machen.

Bereits am Samstagnachmittag lohnt es sich, in der Zehntscheuer vorbeizuschauen. »Demokratie unter Druck« ist der Titel eines Vortrags, den Landtagspräsidentin Muhterem Aras dort um 16 Uhr hält. Danach ist sie offen für Fragen aus dem Publikum. Besuch aus der Landeshauptstadt wird auch am Sonntag erwartet. Zum Podiumsgespräch zum Thema »Demokratie leben. Demokratie verteidigen« kommt Innenminister Thomas Strobl in Vertretung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Mit Strobl und GEA-Politik-Chef David Drenovak, der das Gespräch moderiert, diskutieren die ehemalige Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin, Bürgermeister Mike Münzing, Dr. Cornelia Hecht-Zeiler als Leiterin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg und Valdo Lehari jr.

Das Büro Hartmaier hat einen Demokratie-Baukasten gestaltet und gebaut. Foto: Hartmaier Das Büro Hartmaier hat einen Demokratie-Baukasten gestaltet und gebaut. Foto: Hartmaier

Lehari ist nicht nur Verleger des Reutlinger General-Anzeigers, sondern steht seit mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze des Verbands Südwestdeutscher Zeitungsverleger (VSZV). Münzing sieht Politik und Presse gemeinsam in der Verantwortung, wenn es darum geht, Demokratie zu leben und zu verteidigen. Der Bürgermeister beobachtet die Entwicklungen der vergangenen Jahre mit Sorge. Flüchtlingskrise und Corona sind aus seiner Sicht die zentralen Faktoren, die den Rechtsruck beschleunigt und den antidemokratischen Parteien und Organisationen massiven Zulauf beschert haben. Bei der Bundestagswahl war die AfD mit 29,5 Prozent der Stimmen stärkste Kraft und verwies die CDU, wenn auch knapp, mit 29,4 Prozent der Stimmen auf Platz zwei.

Was muss Politik leisten, um Demokratie zu stärken?

»Wir haben eine Arbeitslosenquote von nur 2,2 Prozent und 140 freie Kindergartenplätze, niemand muss unter der Brücke schlafen und das soziale Netz ist eng geknüpft. Warum schreit man da nach einer Alternative?«, ärgert sich Münzing. Um Spielregeln für ein Leben im demokratischen System, aber auch um die Frage, was jeder Einzelne zur Wahrung der Grundrechte beitragen kann, wird es im Podiumsgespräch gehen, das um 14 Uhr in der Zehntscheuer beginnt. GEA-Politik-Ressortleiter David Drenovak wird jedem Gesprächspartner individuelle, auf ihn zugeschnittene Fragen stellen.

Was muss Politik leisten, um die Demokratie zu stärken? Was erleben Kommunalpolitiker täglich? Welche juristischen Möglichkeiten gibt es im Umgang mit extremen Parteien und vor welchen Herausforderungen stehen die Medien? Und welche Parallelen gibt es im Hinblick auf den Druck radikaler Kräfte auf das demokratische System zwischen Erzbergers und unserer Zeit? Das Podium verspricht eine spannende Suche nach Antworten auf Fragen in schwierigen, aber nicht hoffnungslosen Zeiten. (GEA)