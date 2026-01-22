Landfrauen und Bauernvertreter diskutieren in Münsingen mit Landtagskandidaten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN. Die Premiere ist geglückt. Mit ihrer ersten Podiumsdiskussion am Mittwochabend in der Zehntscheuer Münsingen mit Vertretern des Wahlkreises Hechingen-Münsingen setzten der Landfrauen- und Kreisbauernverband ein Zeichen. »All unsere Themen wurden in relativ kurzer Zeit behandelt. Themen, die Bauern auf den Nägeln brennen«, zieht die Landfrauen-Kreisvorsitzende Pia Münch am Ende ihr Resümee. »Es war eine sehr angenehme Diskussion. Alle fünf Kandidaten waren außerordentlich diszipliniert und gingen sehr höflich miteinander um«, hält Moderatorin Silvia Rueß von der Redaktion BW Agrar fest.

Ziel der Diskussion sei es, einen Überblick mit klar benannten Problemfeldern und Lösungsansätzen herzustellen, am Ende sollte das Publikum konkrete Ansatzpunkte kennen, wie Politik und Gesellschaft sich für Verbesserungen einsetzen können. »Welche besonderen Hürden erleben Frauen im ländlichen Raum vorwiegend bei Care-Arbeit, Mobilität und Gesundheitsversorgung?« Vielleicht könne sich die Politik bei den Landfrauen etwas abschauen, die nach der Prämisse handeln: »Nicht soviel schwätzen, mehr schaffen«, erheiterte Rueß die Zuhörer. Während Cindy Holmberg (Bündnis 90/Die Grünen) selbst Mitglied bei den Landfrauen ist und mit deren Arbeit vertraut ist, gesteht Alexander Gräff (AFD): » Ich kenne mich noch nicht so aus und muss mich erst einarbeiten.« Manuel Hailfinger (CDU) weiß: »Sie tragen zur regionalen Wertschöpfung bei.« Es brauche ihr Ehrenamt, das habe er auf der CMT festgestellt. »Sie kriegen alles unter einen Hut. Ich bin stolz darauf.«

Gesundheitsversorgung nicht mehr gewährleistet?

Nach der Warm-up-Runde folgte der direkte Einstieg in die Problemstellungen. Auf der vor einigen Wochen vom Arbeitskreis der Landfrauenverbände in Baden-Württemberg erstellten Liste mit mehr als 100 Forderungen überwiegt der Block zum Thema Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum. Diese stehe immer stärker vor großen Herausforderungen. Arztpraxen, Geburtsstationen und Notfallambulanzen werden geschlossen, längere Anfahrtswegen und Wartezeiten sind die Folge. Die Gesundheitsversorgung sei extrem wichtig und dafür sollte investiert werden, waren sich die Kandidaten einig.

»Wie garantieren Sie Haus- und Kinderärzte, Gynäkologen und Apotheken in maximal 30 Minuten Reichweite auf dem Land?« Zum Beispiel mit Ärztezentren wie ihn Hohenstein, erklärt Rudi Fischer (FDP). Die Schwierigkeit sei, dass Fachpersonal fehle. Mit Geld allein sei es hier nicht getan. Pflegepersonal aus dem Ausland werde gebraucht, allerdings seien die Arbeitsbedingungen europaweit besser. »Wir müssen neue Wege gehen, zum Beispiel mit der Telemedizin.«

Zunehmend problematisch sei auch das Fehlen eines zielgerichteten öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Meist übernehmen daher Frauen die oft weiten Fahrten mit dem eigenen Auto, kommen daher spät zur Arbeit und müssen früh wieder gehen. Bei von Eltern gebildeten Fahrgemeinschaften kommen versicherungsrechtliche Fragen hinzu, so Rueß. Yannik Hummel (SPD) aus Römerstein-Zainingen musste als Schüler den ÖPNV nutzen, um zur Schule zur kommen, damals habe er auch viele Wartezeiten gehabt. Inzwischen gebe es Bürgerbusse, die aktiv unterstützen. Das Land müsse diese ausreichend finanzieren und es gelte, für solche Modelle zu kämpfen, hebt Hailfinger hervor.

Ohne Bildung und Ehrenamt läuft nichts

Was die Bildung betrifft, sollten Jugendliche in der Schule mehr Alltagskompetenz vermittelt bekommen. Holmberg zählt darauf, multiprofessionelle Projekte mit Vereinen, Verbänden, Theater zuzulassen. Alle Schulformen sollen die Praxis nahebringen, an die Landwirtschaft heranführen, damit die Schüler Verständnis dafür bekommen. »Bildung endet nicht mit dem Schulabschluss«, greift Rueß das Stichwort »Lebenslanges Lernen« auf. Insbesondere Frauen übernehmen häufig Verantwortung für die Familie, Pflege und Organisation des Alltags. Frauenorientierte Qualifizierungsangebote zur beruflichen Entwicklung und zum Wiedereinstieg seien daher besonders unterstützend. »Das kommt uns als Gesellschaft zugute. Deshalb unterstützen wir das«, betont Hummel. Kita und Kindergarten sollten kostenlos, die Pflege durch Angehörige entlohnt und sozialversicherungspflichtig sein. »Kostenlose Weiterbildung soll Unterstützung bringen. Das ist ein volkswirtschaftlicher Faktor, eine Investition in die Zukunft«, sagt er.

Auch die Grünen wollen Mittel für Frauen und Weiterbildung zur Verfügung stellen. »Das ist ein zentrales Thema. Wir wollen für 'Lebenslanges Lernen' sensibilisieren.« Für Rudi Fischer ist Weiterbildung selbstverständlich: »Wir haben keine Rohstoffe und ohne Bildung läuft nichts.« Ebenso ohne Ehrenamt, von dem der ländliche Raum lebe. Hailfinger sieht die Ehrenamtskarte und eine optimierte Versicherung als guten Ansatz. Dass die Bürokratie abgebaut werden sollte, dafür sprachen sich alle Teilnehmer aus. »Es gibt nur eins was zählt: Das Leben hier spürbar erleichtern« hält Rueß fest. Auch die Landfrauen fordern: Verwaltungsprozesse vereinfachen, um Zeit und Kosten zu sparen, die dann der Familie, der Arbeit, dem Hof und dem Engagement zugute kommen.

Landesagrarpolitik im Fokus

Durch den zweiten Teil des Abends führt der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Gebhard Aierstock. Die Kandidaten nehmen Stellung zur Landesagrarpolitik, Strategiedialog Ernährungssicherung, regionale Wertschöpfung und Vermarktung heimischer Produkte. Laut Aierstock seien für die Agrarreform 2026 die Weichen gestellt und Schwerpunkte gesetzt. »Alles kostet Geld und muss finanziert werden«, gibt er zu bedenken. Was den Strategiedialog betreffe, seien alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, erklärte Hailfinger. »Vor allem müssen die Zuschüsse an richtiger Stelle ankommen.«

Aus Holmbergs Sicht sollten landwirtschaftliche Betriebe weiter gefördert werden. »Das braucht von uns Koordination, es werden Fachkräfte und Fördermittel für technische Geräte gebraucht.« Transparenz und gleiche Standards schaffen, zählt für Gräff. Dann die vielen Importe, alles sollte durchsichtiger gemacht werden: »Gleiches Recht für alle. Europa hat große Unterschiede.« Das Handwerk, das noch goldenen Boden habe, gehört für Fischer in die vorderste Front. »Wir müssen es für junge Menschen attraktiv machen.«

Und wieder das Thema Bürokratie: Mit viel Aufwand werde die Dokumentationspflicht betrieben, die nicht notwendig sei. Leidet darunter die Wettbewerbsfähigkeit? »Keine neue weitere Bürokratie«, sollt es laut Hailfinger geben. Statt Misstrauen bei den Bürgern müsse ein Grundvertrauen geschaffen werden. Eine Vielzahl von Verordnungen könne man abschaffen und stattdessen gesunden Menschenverstand einsetzen. KI wäre eine Chance für die Landwirtschaft, stellt Hummel fest. Die Anwendung sei überall möglich, allerdings mit dem Nachteil, dass die USA der Hauptanbieter seien. »Das Angebot sollte europäisch sein, besser noch schwäbisch.« (GEA)