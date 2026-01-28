Land soll Erhalt von Grafeneck sichern

Um das Schloss und die Gedenkstätte langfristig erhalten zu können, sind entliche Sanierungsmaßnahmen nötig. Der Landtag hat jetzt die Landesregierung aufgefordert, sich des Themas mit konkreten Maßnahmen anzunehmen. FOTO: FISCHER

GOMADINGEN-GRAFENECK. Der baden-württembergische Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, den Erwerb der Gedenkstätte Grafeneck zu prüfen und mit diesem Schritt sicherzustellen, dass sie auf lange Sicht erhalten bleiben kann. Als Tagesordungspunkt 1 der Sitzung am Mittwochmorgen wurde eine gemeinsame Entschließung der Fraktionen der Grünen, der CDU, der SPD und der FDP/DVP zu diesem Thema beschlossen. Das teilt der Abgeordnete Manuel Hailfinger mit.

In dieser Entschließung zum Erhalt der Gedenkstätte Grafeneck heißt es wörtlich: »Der Landtag wolle beschließen, festzustellen, dass das Schloss Grafeneck ein bedeutsamer Gedenkort an die abscheulichen Verbrechen des Nationalsozialismus und die systematische Ermordung von Menschen mit Behinderung und psychisch Erkrankten ist, der auch langfristig als öffentlich zugänglicher Gedenkort erhalten werden soll.«

Sanierungsbedarf untersuchen

In der Folge wird die Landesregierung aufgefordert, die grundstücks- und gebäudespezifischen Gegebenheiten des historischen Schlossgebäudes Grafeneck, insbesondere der Sanierungsbedarf, mit Blick auf einen künftigen Betrieb der Gedenkstätte und einen möglichen Erwerb durch das Land zu untersuchen. Zudem solle sie in Abstimmung mit dem Trägerverein der Gedenkstätte und der Landeszentrale für politische Bildung ein Nutzungskonzept für das Schlossgebäude entwerfen.

Die Entschließung fordert die Landesregierung außerdem auf, für die Nutzung der Gedenkstätte in der Zukunft den Trägerverein und die Landeszentrale für politische Bildung zu unterstützen und in diesem Zusammenhang auch die Förderungen und Unterstützung von externen Dritten, etwa von den Kommunen vor Ort, der Wirtschaft oder von Stiftungen, zu eruieren. Bis zum 31. Dezember dieses Jahr soll der Landtag über die Ergebnisse informiert weren.

Grafeneck sei die meistbesuchte Gedenkstätte in Baden-Württemberg, heißt es in der Begründung zu diesem Entschließungs-Antrag. Um das denkmalgeschützte Schloss baulich so zu unterhalten, dass der Gedenkort weiterhin besucht werden könne, seien in absehbarer Zeit umfangreiche, derzeit in ihren Kosten nicht bezifferbare Sanierungsarbeiten notwendig (Erneuerung von Haustechnik, Brandschutz, eventuell Schadstoffbeseitigung und Standsicherheit).

Ob das Schloss Grafeneck langfristig für die Arbeit der Gedenkstätte genutzt werden könne, hänge insbesondere von der geologischen Beschaffenheit des Grundstücks ab. Erforderlich sei eine geologisch-fachliche Aussage zur Hangstabilität. Weder die jetzige Eigentümerin, die Samariter-Stiftung, noch der Verein Gedenkstätte Grafeneck sähen sich in der Lage, die notwendigen Maßnahmen umzusetzen und das Gebäude langfristig baulich zu sichern.

Bundesmittel in Aussicht

Aufgrund der großen zeitgeschichtlichen und gesellschaftlichen Bedeutung der Gedenkstätte für das Land sollten zunächst der tatsächliche Sanierungsbedarf und etwaige Folgekosten aufgeschlüsselt und konkret dargelegt werden. Eine Entscheidung der Landesregierung über einen möglichen Erwerb der Gedenkstätte könne erst im Anschluss getroffen werden.

Bereits 2021 habe der Verein Gedenkstätte Grafeneck einen Antrag auf Bundesgedenkstättenförderung für den Ausbau von zwei Stockwerken zur Nutzung durch die Gedenkstätte gestellt. Der Bund habe dafür einmalige Projektmittel in Höhe von 2,1 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Voraussetzung für deren Abruf sei insbesondere die Klärung der eigentumsrechtlichen Fragen. Der Landtag setzt sich mit seiner Entschließung dafür ein, dass die Voraussetzungen geschaffen werden, diese Mittel der Bundesgedenkstättenförderung abrufen und für die Umsetzung der Planungen nutzen zu können. (eg)