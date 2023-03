Jill Lange aus Zainingen packt DSDS erneut

Bitte aktivieren Sie Javascript

RÖMERSTEIN/BANGKOK. Geht doch. Beim ersten Set des Auslands-Recalls in Bangkok zeigte sich die 22-jährige Wahl-Zainingerin souverän und wurde von der Jury mit nur wenigen Abstrichen gelobt. Den katastrophalen Auftritt ihrer Gruppe auf Mallorca – alle außer ihr hatten den Text vergessen – hatte sie ganz offensichtlich noch in den Knochen. Auf dem Rooftop des »Sindorn Midtown Hotel« zeigte sie nur wenige Schwächen: Jill Lange ist eine Runde weiter. Nächste Station im Haifischbecken der RTL-Casting-Show ist auf der thailändischen Insel Phuket.

»Pop-Titan« Dieter Bohlen, der die 22-Jährige noch Ende Januar übel sexistisch beleidigt hatte (»Hast Du nur Abi und Dich durchnudeln lassen?«), scheint Kreide gefressen zu haben: Der Song »Control« von Zoe Wees, den Jill Lange zusammen mit Aileen Sager und Rose Ndumba sang, sei manchmal noch ein bisschen wackelig gewesen, trotzdem: Daumen hoch für die Frau, die wegen ihres Freundes Lars Maucher (»Bachelorette«, »Ex on the Beach«) auf die Alb nach Zainingen gezogen ist.

Das Gesangstrio in vollem Einsatz. Foto: RTL Das Gesangstrio in vollem Einsatz. Foto: RTL

Dieter Bohlen hatte Jill Lange schon beim Katastrophen-Auftritt ihrer Gruppe auf Malle als Einzige gelobt (»Du hast das cool rübergebracht«), jetzt legte er auf dem Hotel-Dach noch eins drauf: »Du musst einfach üben, bis der Arzt kommt«, forderte der Titan (69) und legte gleich noch ein fettes Lob nach: »Du siehst eigentlich aus wie ein Star.«

Auch das Urteil der andern Juroren Leony, Katja Krasavice und Pietro Lombardi: mit Abstrichen durch die Bank positiv. »Ich fand’s sehr angenehm, richtig, richtig gut«, sagte die Rapperin mit den türkisfarbenen Haaren, die sich schon bei Bohlens sexistischer Attacke auf die Seite von Jill geschlagen und offen gegen Bohlen Front gemacht hatte.

Mal blond, jetzt rot

Jill Lange arbeitet weiter an ihrem Outfit: Vor der Jubiläums-Staffel von DSDS hatte sie schon »um die tausend Euro« dafür ausgegeben, ihre Lippen und ihr Kinn zu unterspritzen lassen. Auf Malle hatte sie noch blonde Haare, beim ersten Set des Auslands-Recalls in Thailand präsentierte sie sich jetzt in Rot. Nicht nur die Haare sind neu, auch das Selbstbewusstsein ist sichtlich gestiegen: Im Luxushotel in Bangkok zeigte Jill deutlich, dass sie ganz genau weiß, was sie will – und was nicht. »Ich bin nicht so zufrieden hier mit der Arbeit in der Gruppe«, hatte sie schon vor dem Auftritt gesagt, »Rose kann den Text nicht so gut – und wenn man den nicht so gut kann, kann man nicht gut singen.«

Der Katastrophen-Auftritt ihrer Gruppe auf Malle steckt ihr also immer noch in den Knochen. »Wenn Rose den Text verkackt«, werde die ganze Gruppe rausfliegen, fürchtete sie. Völlig unnötig: Die 24-Jährige zeigte sich auf dem Hoteldach ebenso offenherzig wie textsicher.

Starke Auftritte und Tränen

Jill stichelt weiter: »Rose war die Schlechteste«, sagt sie nach dem Auftritt. Kündigt sich da etwa so was wie ein Zickenkrieg an? Sem, der in Bangkok einen starken Auftritt hingelegt hatte, der nicht nur ihn zu Tränen rührte, sagt in der Phuket-Ankündigung: »Die Gruppe spaltet sich.« Dazu zeigt RTL Bilder von ernsten, wütenden, weinenden angehenden Superstars. »Ein bisschen ist das Kinderkacke«, sagt Dieter Bohlen am Schluss. Dann bringt er’s auf den Punkt: »Mensch, das ist Showgeschäft, da will keiner wissen, ob Du Probleme hast!« (GEA)