Judith Schrode, Steffi Schrode und Petra Siegle (von links) bauen ihren Stand auf. Mit ihrem Mode-Label Schwabenpower sind sie zum zweiten Mal bei der schön & gut dabei. FOTO: SCHRADE Judith Schrode, Steffi Schrode und Petra Siegle (von links) bauen ihren Stand auf. Mit ihrem Mode-Label Schwabenpower sind sie zum zweiten Mal bei der schön & gut dabei. FOTO: SCHRADE

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.