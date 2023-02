Klasse Panorama: Trochtelfingen aus der Luft. Und doch gibt’s im Städtle jede Menge für den neuen Bürgermeister oder die Bürgermeisterin zu tun. Am 5. Februar entscheiden die Trochtelfinger, wer es werden soll. Entscheidungsfindung leicht gemacht: Beim GEA-Wahlpodium unterziehen sich Reinhold Teufel und Katja Fischer dem Kandidatencheck. Foto: Manfred Grohe Klasse Panorama: Trochtelfingen aus der Luft. Und doch gibt’s im Städtle jede Menge für den neuen Bürgermeister oder die Bürgermeisterin zu tun. Am 5. Februar entscheiden die Trochtelfinger, wer es werden soll. Entscheidungsfindung leicht gemacht: Beim GEA-Wahlpodium unterziehen sich Reinhold Teufel und Katja Fischer dem Kandidatencheck. Foto: Manfred Grohe

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.