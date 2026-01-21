Gammertinger Räte streben mehr Bürgerbeteiligung und Rationalisierung an

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN. Die Zahlen für den Haushalt 2026 hat Kämmerer Siegfried Hagg bereits im Dezember vorgelegt, die Gemeinderats-Fraktionen haben sich sein Zahlenwerk dann genauer angeschaut. Viele Vorschläge gab es nicht: Hagg und Bürgermeister Andreas Schmidt hatten gewünscht, bei Änderungsanträgen zum Haushalt mit Gegenfinanzierungsvorschlägen aufzuwarten. Da werden Wunschlisten kürzer. Am Ende blieben zwei Anträge, die nicht beschlossen wurden, die aber auch nicht aus dem Auge verloren werden sollen.

Weitere Bürgerbeteiligungen

Für die Grünen/SPD/Unabhängige wünschten sich Hans Hübner und Wolfgang Schreiber einen schmalen Betrag, um Bürgerbeteiligungen zu den Themen Jugendarbeit, Quartiersentwicklung und Zukunft des Bestandsbaus des Altenpflegeheims St. Elisabeth auf den Weg zu bringen. Von Leader unterstützt, sollten die Ergebnisse des Bürgerbeteiligungsprozesses »Leben und älter werden in Gammertingen« weiterentwickelt werden. Wichtiger Punkt sei dabei die weitere Nutzung des Altbaus St. Elisabeth, sagte Schreiber, aber für die Quartiersentwicklung auch der Ausbau des Radwegenetzes oder die Umgestaltung der Hohenzollernstraße, kurz »eine attraktive Innenstadt«.

An den 9.500 Euro, die die Stadt beisteuern müsste, liege es nicht, meinte Wolfgang Lieb für Gleiches Recht für Alle (GRfA) und sinngemäß auch sein Kollege Gerhard Jaudas von der CDU. Man wolle aber keine Erwartungen wecken, die später nicht erfüllt werden könnten, und die weitere Entwicklung in Sachen St. Elisabeth abwarten. Wolfgang Schreiber wies darauf hin, dass die Gründung einer angedachten Genossenschaft, die den Bestandsbau nutzen könnte, einige Zeit benötige – also besser schnell starten. Bürgermeister Andreas Schmidt glättete mit dem Kompromissvorschlag, das Thema Genossenschaft schnell zu setzen, etwa durch den Vortrag eines Experten. Letztlich einigten sich die Räte darauf, die Anregungen ohne Antrag zum Haushalt weiterzuverfolgen.

Weitere nicht haushaltswirksame Wünsche der Grünen sind: deutlich weniger nichtöffentliche Sitzungen, das koste Vertrauen, außerdem die Wiederbelebung der Partnerschaft mit Trégueux und ein kostenloses Amtsblatt, analog und digital.

Personalkosten reduzieren

Den zweiten Antrag stellte die CDU-Fraktion. Die Personalkosten sind mit 7,3 Millionen Euro einer der größten Posten im Haushalt 2026. Gerhard Jaudas regte an, bei Verrentungen künftig zu prüfen, ob die Stelle überhaupt neu besetzt werden müsse. Auch Wolfgang Lieb (GRfA) hofft auf Effekte durch Digitalisierung und Bürokratieabbau. Oder durch mehr Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, wie etwa bereits beim Hochwasserschutz, regte Jaudas an. Die Stelle eines Klimamanagers, die nur für zwei Jahre gefördert wird, stellte Jaudas infrage. Besser sei es, bei Bedarf Externe hinzuzuziehen. Auch dieser Antrag wurde nicht in den Haushalt aufgenommen, die Ansätze sollen weiterverfolgt werden.

Gerhard Jaudas blickte in seiner Rede auf bereits angestoßene Projekte. Das Thema Zukunft des Altenpflegeheims müsse jetzt schnell zur Entscheidungsreife gelangen. Auch müsse schnell weiteres Bauland erschlossen und Gewerbeansiedlung unterstützt werden – mit Flächen und Beratung. Weiter auf der Wunschliste der Union steht der zügige Bau des Feuerwehrhauses in Feldhausen, der Ausbau des Kindergartens ebenda und das Schuppenprojekt in Harthausen.

Strukturelle Probleme

Wolfgang Lieb fasste sich für die GRfA-Fraktion kurz. Er sieht »strukturelle Probleme« auf die Stadt zukommen. 25,2 Millionen Euro Aufwendungen stünden 23,6 Millionen Erträgen gegenüber, auf Dauer nicht tragbar, der Berg an Pflichten wachse. Deshalb müsse man auf der Einnahmeseite bei Mieten und Gebühren einen höheren Deckungsgrad erreichen. Mehr Digitalisierung könnte die Personalkosten senken – siehe oben –, auch sonst müsse man sich bei jeder Aufwandsposition fragen: »Können wir uns das noch leisten?« Und an allen Stellen weiter optimieren, angefangen beim Energieaufwand. Die angedachte Haushaltskommission könne ein geeignetes Instrument sein, um den Verbesserungsprozess zu verstetigen, und trotzdem positiv und innovativ zu denken.

Haushalt in Zahlen Ergebnishaushalt Ergebnis: minus 1,4 Millionen Euro

Aufwendungen: 25,2 Millionen Euro Personalkosten: 7,3 Millionen Euro Sachkosten: 6,7 Millionen Euro

Abschreibungen: 2,5 Millionen Euro

Umlagen: 7 Millionen Euro

Zahlungsmittelüberschuss: 0,3 Millionen Euro

Erträge: 23,8 Millionen Euro

Steuern: 10,2 Millionen Euro

Zuweisungen: 6,7 Millionen Euro Finanzhaushalt Investitionen: 6,2 Millionen Euro

Liquidität: 2,7 Millionen Euro

Schulden: 6,2 Millionen Euro

Der Einrichtung einer solchen Haushaltskommission stimmte der Rat zu, auch der Haushaltsentwurf von Kämmerer Siegfried Hagg wurde – ohne Anträge – beschlossen. (GEA) (GEA)