Gammertingen hat die Wahl: Das sind die Kandidaten im Wahlkreis Sigmaringen

GAMMERTINGEN. Andrea Bogner-Unden (Bündnis 90/Die Grünen) ist Ende 2024 aus dem Landtag ausgeschieden, ihr Nachfolger Christoph Höh kandidiert nicht. Und auch Klaus Burger von der CDU tritt nicht mehr an. Ein bekanntes Gesicht bleibt: Björn Berger zieht - wie schon 2021 - für die FDP in den Kampf. Die Gammertinger haben die Wahl, der GEA stellt die Bewerber der fünf im Landtag vertretenen Parteien, der Linken sowie des Bündnisses Sarah Wagenknecht (BSW) vor.

Ilona Boos, CDU

Ilona Boos ist bereits seit 2005 Mitglied der CDU und seit 2025 Vorsitzende des Kreisverbands Sigmaringen. Die Union sei ihre politische Heimat, sagt die Kreisrätin, sie teile die Grundwerte Freiheit in Verantwortung, Solidarität, Gerechtigkeit. Zu ihren Zielen gehört die Unterstützung von Unternehmen und die Förderung wohnortnaher Arbeitsplätze. Im Landtag will sie sich besonders für mittelständische Unternehmen, das Handwerk und die Landwirte einsetzen. Die Diplom-Verwaltungswirtin arbeitet bei der Stadtverwaltung Bad Saulgau und kennt daher die finanziellen Nöte der Kommunen. Und fordert Entbürokratisierung und Digitalisierung in der Verwaltung. Mit neuen Ideen und Konzepten will sie die ärztliche Versorgung auf dem Land sicherstellen – Stichwort Mensch im Mittelpunkt, nicht Wirtschaftlichkeit. Die Polizei brauche mehr Personal und Technik, dazu könne auch KI-gestützte Video-Überwachung gehören. Schulbildung müsse mit Familie und Beruf vereinbar sein, jungen Menschen müsse ein zukunftsfähiges Bildungsangebot gemacht werden.

Ilona Boos, CDU. Foto: privat Ilona Boos, CDU. Foto: privat

Einen besonderen Blick hat die Mutter von zwei Söhnen auf die beiden Berufsschulstandorte im Kreis Sigmaringen. Der Neubau der B311 und die Elektrifizierung der Zollernalbbahn werden von Ilona Boos ausdrücklich unterstützt. Beim Klimaschutz favorisiert sie einen maßvollen und für die Menschen bezahlbaren Ausbau erneuerbarer Energien.

Hanna Stauß, Grüne

Hanna Stauß ist 28 Jahre alt, Kulturmanagerin und Schauspielerin, sie kandidiert zum ersten Mal für den Landtag und folgt Andrea Bogner-Unden nach. Geboren und aufgewachsen ist sie in einer alten Mühle in Inneringen. Daher kennt sie das Leben auf dem Land mit all seinen Chancen und Herausforderungen, sagt die Kandidatin der Grünen. Diese Erfahrungen sollen ihre Politik prägen: nah an den Menschen, klar in den Werten, mutig in den Lösungen.

Hann Stauß, Bündnis90/Die Grünen Foto: Lena Kaltenbach Hann Stauß, Bündnis90/Die Grünen Foto: Lena Kaltenbach

Ihr Antrieb ist eine Politik für Klimaschutz, Gerechtigkeit und Zusammenhalt. Trockenheit belaste die Felder, die Grünen seien die Verbündeten der Landwirtschaft, nicht ihre Gegner. Der ländliche Raum ist für Stauß kein Randgebiet, sondern ein Zukunftsraum, in dem die Energiewende entschieden werde und Familienbetriebe Innovation und Arbeitsplätze sichern. Ein besonderes Anliegen ist Stauß die Mobilität im ländlichen Raum. Auf der Alb brauche es das Auto – aber genauso brauche es smarte, vernetzte Angebote wie Regiobusse oder Projekte wie die Biberbahn zwischen Stockach und Mengen. Als Kulturmanagerin ist sie überzeugt: Kunst und Kultur sind kein Luxus, sondern das Fundament einer lebendigen Demokratie. Sie möchte Räume schaffen, in denen Menschen sich begegnen, Brücken bauen und im Gespräch bleiben. Denn Demokratie lebe vom Dialog.

Ramona Fuchs, SPD

Ramona Fuchs ist das Gesicht der SPD im Wahlkreis 70. Die 27-Jährige ist zurzeit Werkstudentin am Fraunhofer Institut im Bereich Wirtschaftstransformation. Zu den Fragen, wo es in der Wirtschaft schiefläuft und was man besser machen kann, sitzt sie also an der Quelle. Politische Basiserfahrung bringt sie als Ortschaftsrätin in Frommern mit.

Ramona Fuchs, SPD Foto: privat Ramona Fuchs, SPD Foto: privat

Sichere Arbeitsplätze stehen auf ihrer Agenda weit oben, ermöglicht durch klarere Regeln, günstigere Energie und eine Landesregierung, die um jeden Arbeitsplatz vor allem in der Industrie kämpft. Unternehmen, die auf Kündigungen und Schließungen verzichten, soll geholfen werden. Dass die ärztliche Versorgung insbesondere auf dem Land verbesserungswürdig ist, sorgt die Sozialdemokratin ebenfalls. Facharzttermine zu bekommen, werde immer schwerer, mehr Praxen werden geschlossen als eröffnet, Kinderärzte seien richtig rar geworden. Und es brauche bezahlbare Pflegeplätze, der Eigenanteil an den Pflegekosten soll gesenkt werden, pflegende Angehörige ein Gehalt beziehen. Fuchs hat alle Schularten von der Hauptschule bis zum Abi durchlaufen und kennt deren Probleme. Bildung müsse komplett gebührenfrei werden, fordert sie, schon im Kindergarten. Schüler verdienten anständige Gebäude, moderne Inhalte und Lehrkräfte, die Zeit haben, auf sie einzugehen.

Björn Brenner, FDP

Gesundheit, Bildung, Digitalisierung: Mit diesen Themen will der Vorsitzende des Kreisverbands der FDP Sigmaringen, Björn Brenner, für die FDP in den Landtag ziehen. Brenner ist Neurologe, Oberarzt am SRH Klinikum Sigmaringen und Inhaber sowie Leitender Arzt der Neurologischen Praxis Dr. Brenner in Ebingen. Naheliegend, dass der 43-Jährige bei seinen Anliegen das Gesundheitswesen in den Vordergrund rückt.

Björn Brenner, FDP Foto: privat Björn Brenner, FDP Foto: privat

Liegezeiten im Krankenhaus werden verkürzt, weiß der Mediziner, Behandlungen in den ambulanten Bereich übertragen. Aber die Zahl der niedergelassenen Ärzte sinke, gerade im ländlichen Gebiet. Hier seien innovative Konzepte und Förderprogramme seitens der Städte, Kreise oder des Landes unumgänglich. Dazu gehöre auch die Stärkung der Gesundheitsberufe wie Krankenschwestern, Notfallsanitäter oder medizinischen Fachangestellte. Bei der Digitalisierung hinke der Kreis Sigmaringen hinterher, der Wirtschafts- und Bildungsstandort Sigmaringen werde abgehängt. Brenner will aus »dem Mobilfunknetz endlich eine Mobilfunkdecke« machen und dem »Breitbandflickenteppich eine gleichmäßige Farbe« geben. Ähnlich sehe es bei der Bildung aus. Sanierungsbedürftige Schulen, Lehrermangel und Unterrichtsausfälle seien keine Ausnahme. Digitale Vernetzung und Nutzung moderner Medien steckten teilweise noch in den Kinderschuhen. Björn Brenner ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Albstadt.

Andreas Strobel, AfD

Andreas Strobel ist 53 Jahre alt, seit 2024 Mitglied der AfD und hat bei seiner Nominierung zum Landtagskandidaten auch das Amt des Kreissprechers übernommen. Strobel trat 1993 in den Polizeidienst ein. Seinen politischen Schwerpunkt sieht er berufsbedingt im Bereich der Inneren Sicherheit, blickt aber über die Polizeiarbeit hinaus, setzt sich für die Ziele der AfD ein. Er setzt auf Prävention, härtere Sanktionen und die konsequente Abschiebung krimineller Ausländer.

Andreas Strobel, AfD Foto: foto-schultheiss Andreas Strobel, AfD Foto: foto-schultheiss

Im Energiebereich will er zurück zur Kernkraft, wichtig sind ihm vor allem »niedrigste Strompreise«. Der Automobilindustrie will er durch ein »Buy BW« für Behördenfahrzeuge und im Kampf gegen das Verbrenneraus helfen. Den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht er kritisch, ebenso den § 188, Beleidigung von Personen des politischen Lebens. Außenpolitisch fordert er, Waffenexporten nicht mehr zuzustimmen, ebenso wenig »internationalen Sanktionen und Auslandsmilliarden«. Bei der Bildung setzt Strobel auf »Disziplin und Mint-Fächer«.

Michael Nill, Die Linke

»Miete, Energie, Essen – Das Leben wird teurer, aber dein Lohn steigt nicht«: Michael Nill hat ein Baden-Württemberg im Blick, »das du dir leisten kannst«. Bezahlbarer Wohnraum steht für den Kandidaten der Linken auf der Liste der politischen Ziele ganz oben. Mieten runter, illegale Mieten bekämpfen, Leerstand beenden und eine Landeswohnbaugesellschaft gründen, schlägt er vor. 20.000 Sozialwohnungen jährlich zu bauen, dauerhaft mietpreisgebunden und barrierefrei, sollte das Ziel sein. Junge Familien sollen entlastet werden, beginnend bei der kostenfreien Kita. Kinder und später Jugendliche sollen gebührenfrei von der Kita bis zur Universität und Ausbildung kommen, unterstützt durch mehr Erzieher, Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter.

Michael Nill, Die Linke. Foto: privat Michael Nill, Die Linke. Foto: privat

Es brauche auch mehr Personal in Gesundheit und Pflege. Der IT-Techniker aus Ilmensee will keine Klinikschließungen, den Investitionsstau beenden und wohnortnahe Pflegestrukturen schaffen. Um sich das Leben im Ländle leisten zu können, brauche es gute Arbeit, höhere Löhne, sichere Jobs und gute Bezahlung, auch durch eine gestärkte Tarifbindung. Busse statt Panzer, fordert der Kandidat, konkret einen kostenlosen, klimagerechten ÖPNV im 30-Minuten-Takt an jedem Ort.

Brigitte Ehrich-Dornis, BSW

»Frieden ist mein Beruf«, sagt Brigitte Ehrich-Dornis, deswegen trete sie für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) an. Als Friedenspsychologin, Soziologin und Erziehungswissenschaftlerin hat Ehrich Friedensfachkräfte weitergebildet. Auch gegenwärtig ist sie freiberuflich wie ehrenamtlich im Bereich der Friedensbildung, Konfliktberatung und Mediation tätig. Seit 54 Jahren ist sie verheiratet, ist Mutter von fünf Kindern und Oma von 12 Enkeln und auch daher an einer qualitätsvollen Bildung für alle, gute Rahmenbedingungen für Familien und die junge Generation interessiert.

Brigitte Ehrich-Dornis, BSW Foto: Trinkhaus Brigitte Ehrich-Dornis, BSW Foto: Trinkhaus

Ein lebenswerter öffentlicher Raum, Natur- und Klimaschutz, Entwicklungszusammenarbeit sowie Demokratieentwicklung gehören für sie dazu. Als älterer Mensch könne sie darüber hinaus den Bedürfnissen von Senioren und Seniorinnen eine Stimme geben. Das Land brauche inneren wie äußeren Frieden und keine Militarisierung der Gesellschaft, leistungsfähige Kommunen statt gefüllte Kriegskassen, Pädagogen statt Wehrpflicht und ein am Gemeinwohl statt am Profit orientiertes Gesundheitssystem, fordert die Friedensaktivistin aus Herdwangen. (GEA)