Für Junge und Junggebliebene: »Wäschkuche« Dapfen besteht 30 Jahre

Dirk Holder (links) war vor 30 Jahren der erste Vorsitzende und Achim Allgaier (rechts) der zweite Vorsitzende der neu gegründeten »Wäschkuche Dapfa«. Heute steht Max Schmelcher (Mitte) dem Verein vor, der am Wochenende sein 30-jähriges Bestehen feierte.

GOMADINGEN-DAPFEN. Als Max Schmelcher, heutiger Vorsitzender der »Wäschkuche Dapfa« ein Kind war, existierte der Jugendclub Dapfen bereits seit fast einem Jahrzehnt. Denn schon Anfang August 1995 wurde der Jugendtreff feierlich eingeweiht – ein historisches Ereignis, das die Gemeinschaft nachhaltig prägte. Die ursprüngliche Idee zur Gründung der »Wäschkuche« kam vom damals 15-jährigen Ronny Epple. Er schrieb dem frisch gewählten Bürgermeister Klemens Betz und schilderte ihm den Wunsch der Dapfener Jugend nach einem eigenen Raum. Die jungen Leute aus dem Dorf ersehnten sich einen festen Platz, an dem sie sich treffen und gemeinsam Zeit verbringen konnten. Zuvor, so erinnern sich Dirk Holder und Achim Allgaier, die in der Anfangszeit des eigens gegründeten Vereins erster und zweiter Vorsitzender waren, traf sich die Jugend eher sporadisch im ehemaligen Eiskeller.

Jetzt also wollten sie einen Platz in der früheren »Wäschkuche« der einst selbstständigen Gemeinde Dapfen finden, die zu diesem Zeitpunkt von Musik- und Sportverein als Lager genutzt wurde. Betz und der Gemeinderat zeigten Verständnis für den Wunsch der Jugendlichen und willigten in die Umnutzung ein. Damit war der Startschuss für dieses Mehr-Generationen-Projekt gegeben: Die Jugendlichen packten kräftig mit an, leisteten unzählige freiwillige Arbeitsstunden beim Innenausbau, die Kosten für die sanitären Anlagen und die Elektrik übernahm die Gemeinde. Mit dem Namen »Wäschkuche Dapfa« wollte man an die frühere Verwendung des Raumes erinnern.

Stammtisch jeden Donnerstag

Seit 30 Jahren ist die »WKD« jetzt ein zentraler Treffpunkt, an dem Junge und Junggebliebene zusammenkommen, Gemeinschaft leben und Geselligkeit pflegen. Rund 70 Mitgliedern zwischen 15 und 50 Jahren gehören der »Wäschkuche« an. Laut Vorsitzender Max Schmelcher ein »ziemlich cooler Haufen«, der sich jeden Donnerstag um 20.30 Uhr zum Stammtisch, zum geselligen Beisammensein und zum Austausch trifft. Das ganze Jahr über sind sie aktiv, das war von Beginn an so, wie Dirk Holder berichtet. »In den Anfangszeiten haben wir sogar noch jeden Freitagnachmittag ein Angebot für Kinder gemacht«.

Unterstützung habe man von den eigenen Vätern bekommen. »Alle Feste waren für alle Generationen«, so Holder. Noch heute beteiligt sich die »Wäschkuche« am Kinderferienprogramm der Gemeinde, am Vatertag wird die Öffentlichkeit zum Weißwurstfrühstück mit anschließender Wanderung eingeladen. Außerdem gibt es bei besonderen Fußball-Meisterschaften Public Viewing. Übers Jahr hinweg werden unterschiedliche Partys veranstaltet. »Legendär« sind diese laut Bürgermeister Klemens Betz, der das Vereinsleben der »Wäschkuche« über Generationen hinweg als »vorbildlich« bezeichnet. Dieser Jugendclub spiele bis heute eine wichtige Rolle im Dorfleben und für die Gemeinschaft insgesamt. »Hier wird fest zusammengehalten«, lobt Betz. Fest zum Jahresprogramm gehören auch Clubausflüge mit einer Mischung aus Spaß, Action und Genuss.

Zunächst gab es nur einen großen Raum, in dem eine Küchenzeile samt Theke sowie Tischnischen untergebracht waren und der Platz für rund 40 Leute bot. Vor 15 Jahren konnte ein angrenzender Raum des früheren Schulgebäudes als Chill-Lounge und für sanitäre Anlagen hinzugenommen und ausgebaut werden. Alle paar Jahre werden Geld und Zeit investiert, wird der Treffpunkt verschönert und renoviert, stets um die beiden prägenden Wandgemälde herum, mit denen sich Gründungsmitglied Achim Allgaier und Künstlerin Heidemarie Wenzel-Schwarz in Dapfen verewigt haben. »Früher wurden auch im Keller legendäre Partys gefeiert, aus Sicherheitsgründen geht das leider nicht mehr«, erzählt Max Schmelcher.

Ein »sauberer« Verein

Schon immer sei die "Wäschkuche" eine Talent- und Ehrenamtsschmiede gewesen. "Wer sich hier im Ausschuss engagiert, wechselt später in den Ausschuss des Sport- oder Musikvereins ", weiß Achim Allgaier aus eigener Erfahrung. Immer schon sei es der "Wäschkuche" wichtig gewesen, Ein »sauberer« Verein zu sein, der im Ort und in der Vereinsgemeinschaft etabliert ist. Das sei ganz gut gelungen, was sich auch daran zeigt, dass jahrelang die Organisation des Freitagabendprogramms "Krach am Bach" beim traditionellen Schlachtfest in der Hand der Jugendlichen lag. Heute gehen die mittlerweile erwachsenen Kinder von Achim Allgaier und Dirk Holder regelmäßig in die "Wäschkuche" und führen das weiter, was ihre Väter angestoßen haben.

Eigentlich wollte der Jugendclub im Jahr 2020 sein 25-jähriges Bestehen feiern, doch dem Vorhaben setzte die Corona-Pandemie ein Ende und so wurden die Feierlichkeiten verschoben. Drei Jahrzehnte nach der Gründung konnte nun an diesem Wochenende das Jubiläum und damit auch die Geschichte der »Wäschkuche«, die sinnbildlich ist für Engagement, Gemeinschaftssinn und unvergessliche Momente, mit einer Party am Samstagabend und einem Gemeindefest am Sonntag entsprechend gefeiert werden. (GEA)