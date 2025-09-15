Ex-Bürgermeister Gerrit Elser kandidiert jetzt in Sonnenbühl

Gerrit Elser war von 1999 bis 2009 schon einmal Bürgermeister in Sonnenbühl. Jetzt tritt er zum zweiten Mal in der Gemeinde an.

SONNENBÜHL. Gemunkelt wurde darüber schon länger in der Gemeinde, jetzt ist es offiziell: Gerrit Elser, ehemaliger Bürgermeister Sonnenbühls und ehemaliger Oberbürgermeister von Giengen an der Brenz, tritt bei der Bürgermeisterwahl in Sonnenbühl am Sonntag, 9. November, an. Der 55-Jährige ist der dritte Kandidat für dieses Amt.

»Die Entwicklung von Sonnenbühl mit seinen Ortsteilen liegt mir am Herzen und ich will gerne erneut dafür Verantwortung übernehmen und die Erfolgsgeschichte fortschreiben«, teilt Elser mit. In den vergangenen Wochen seien aus ganz Sonnenbühl viele Bürgerinnen und Bürger mit der Bitte an ihn herangetreten, noch einmal für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren.

»So stehen große Teile des Gemeinderats meiner Bewerbung positiv gegenüber und unterstützen diese tatkräftig«, heißt es in seiner Mitteilung. »Als Beleg dafür steht sicherlich, dass alle benötigten zehn Unterstützungsunterschriften für die Bewerbung von Mitgliedern des Gemeinderats stammen.«

Als erfahrener Bürgermeister und Volljurist möchte Elser »gemeinsam mit den engagierten Menschen, den Vertretern der Gemeinde und der Ortschaften, sowie einer professionellen Verwaltung« das Potenzial und die Stärken der Gemeinde Sonnenbühl erhalten und ausbauen. »Dafür möchte ich mich mit meinen Erfahrungen und Ideen, meiner ganzen Tatkraft und der Freude an der Zusammenarbeitet den Menschen in Sonnenbühl einsetzen«, betont er. Seine Zielsetzung und Wahlkampfmotto: »Gemeinsam. Sonnenbühl. Strahlen lassen.« In verschiedenen Veranstaltungen will Elser »die fünf starken Sonnenstrahlen für Sonnenbühl, die für die wichtigen Zukunftsthemen der Gemeinde stehen«, vorstellen. (eg)

www.gerrit-elser.com