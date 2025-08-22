Ernte auf der Alb: Guter Ertrag, aber Qualitätseinbußen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÜNSINGEN-BREMELAU. Dieses Jahr hat wieder deutlich gezeigt: Neben dem Landwirt gibt vor allem das Wetter vor, was auf dem Acker wächst und in welcher Qualität. Und so ist jetzt »nach der Ernte vor der Ernte«, wie der Kreisbauernverbandsvorsitzende Gebhard Aierstock beim Erntepressegespräch auf dem Hof von Landwirt Andreas Kloker in Bremelau betont. Kaum ist das Getreide nach langem Warten und Bangen angesichts des wochenlangen Regens eingebracht, stehen bereits wieder Überlegungen an, was für die Ernte im nächsten Jahr ausgesät werden soll. »Der praktische Landwirt überlegt, ob er auf andere Kulturen setzen soll. Trockenheitsresistente und stabile Sorten sind ein Thema«. Und es gilt auch, den Markt zu beobachten und vorkontrakte Anbauverträge zur Preisabsicherung abzuschließen. Denn Patentrezepte gibt es für den Bauern nicht, Risiken wie Märkte, Wetter und Klima bleiben. »Als Landwirte müssen wir damit umgehen können, das haben wir jedes Jahr«, sagt Aierstock.

Landwirte, darunter auch der Kreisbauernverbandsvorsitzende Gebhard Aierstock (links), stellen Landtagsabgeordneten und Presse das Ernteergebnis in diesem Jahr vor. Foto: Maria Bloching Landwirte, darunter auch der Kreisbauernverbandsvorsitzende Gebhard Aierstock (links), stellen Landtagsabgeordneten und Presse das Ernteergebnis in diesem Jahr vor. Foto: Maria Bloching

Dieses Jahr brachte große Herausforderungen mit sich, wie Patrick Schmelcher vom Kreislandwirtschaftsamt erklärt. Teilweise konnte Wintergerste wegen des reichlichen Regens erst im November ausgesät werden, eine Herbstbehandlung fiel für manche Betriebe komplett aus. Die späte Aussaat und ein milder Herbst und Winter hatten aber auch positive Auswirkungen auf die Entwicklung der Bestände, weil kaum Befall durch Schädlinge zu erkennen war. Im Frühjahr fand eine zeitige Düngergabe statt, die Trockenheit war gut für das Ausbringen des Sommergetreides und des Maises. »Trockene Jahre sind Hochertragsjahre im Ackerbau«, weiß Schmelcher. Für das Bewirtschaften von Grünland gilt das jedoch nicht. Der Grasaufwuchs war mäßig, teilweise fiel nach guten Bedingungen zur Heuernte ein zweiter Schnitt aus.

Dank der anhaltenden Trockenheit gab es keine Pilzbestände beim Getreide, auf flachgründigeren Böden waren allerdings Schäden beim Wachstum sichtbar. Der Mais ist insgesamt kürzer gewachsen. Daher wird mit weniger Ertrag, dafür aber einer guten Qualität gerechnet. Das Albvorland und das Donautal waren auch in diesem Jahr mit dem Reifestand des Getreides früher dran, dort konnte bereits Anfang Juli mit dem Dreschen begonnen werden. Die Albhochfläche gilt als Spätdruschgebiet, was sich in diesem Jahr mit dem anhaltenden Regen im Juli und August als Vorteil herausgestellt hat. Laut Schmelcher verlor das Getreide insbesondere im Unterland an Qualität und kann nicht mehr zum Backen, sondern nur noch als Futtergetreide verwendet werden. Bei der Sommergerste bleibt abzuwarten, ob noch ein verdeckter Auswuchs kommt. »Ich bin aber optimistisch, dass der Großteil der Braugerste auch braufähig ist«, so Schmelcher.

Die regionalen Unterschiede sind laut Aierstock deutlich erkennbar. Dort, wo immer wieder mal etwas Regen fiel, konnten auch bessere Ernten eingefahren werden. »Ab dem 6. August herrschte eine Woche lang Ausnahmezustand für Bauern, Lohnunternehmer, Erfasser, Mühlen und Handel.« Keine Charge wurde ohne Prüfung angenommen. Allein das habe gezeigt: »Die Leistungsfähigkeit der Agrarbranche ist gigantisch«, so Aierstock. Er rechnet mit einem Ertrag pro Hektar von 60 bis 90 Doppelzentnern Wintergerste, 30 bis 45 Doppelzentnern Winterraps, 60 bis 75 Doppelzentnern Sommergerste und 70 bis 90 Doppelzentnern Winterweizen. Insgesamt erwartet er aber einen Ausfall von rund 30 Prozent durch Auswuchs aufgrund der langen Trockenheit und später dem anhaltenden Regen.

Die Preisentwicklungen an den Agrarmärkten sind laut Aierstock wirtschaftlich betrachtet »desaströs«. Sowohl beim A- und B-Weizen als auch bei Braugerste und Futtergerste ist ein deutlicher Einbruch zu verzeichnen. »Wir sind am Punkt wie vor einigen Jahren, an dem das Verbrennen von Weizen mehr wert ist als Futterweizen. Ethisch betrachtet ist das problematisch.«

Der Markt für Rindfleisch hat sich verbessert, weil deutlich weniger Fleisch auf dem Markt ist als früher. Die Ferkelnotierung allerdings ist zurückgegangen. »Wir Mäster können bei diesen Marktpreisen auch nicht mehr Geld für Futtergetreide zahlen«, macht Landwirt Jürgen Hölz aus Steinhilben deutlich.

Weltweit fiel die Getreideernte gut aus, was den Preis für hiesige Bauern drückt. Hinzu kommen die Zollpolitik der USA, ein schlechter Wechselkurs und extrem gestiegene Kosten für Energie, Saatgut und Lohnunternehmen. »Da stellt sich schon die Frage: Wie sieht unsere regionale Versorgung mit Lebensmitteln aus? Es hören immer mehr Betriebe mit Tierhaltung auf, weil die Bürokratie und die Investitionskosten zu hoch sind. Irgendwann funktioniert unser Versorgungssystem nicht mehr«, klagt Aierstock. »Letztendlich entscheidet der Verbraucher, woher die Ware kommt und ob er mit seinem Einkauf die Landwirtschaft erhalten kann«.

Er sieht aber auch die Politik in der Pflicht, die richtigen Weichen zu stellen. Es brauche entsprechende Förderprogramme seitens der Länder, des Bundes und der EU, eine Abschaffung der Stoffstrombilanz, Pflanzenschutzmittel-Verfügbarkeit und weniger Bürokratie. »Das Land kann an vielen kleinen Stellschrauben drehen, um den Markt zu stützen. Und es kann Verbraucheraufklärung von Kindesbeinen an betreiben«, ist Aierstock überzeugt.

Für einen »Wettbewerb mit Waffengleichheit« plädiert Landwirt Albert Werner. Während hierzulande Tierhaltung und Fleischproduktion genau vorgeschrieben sind, achtet niemand bei importiertem Fleisch darauf, wie oder wo es hergestellt wird. »Jeder Landwirt hat eine gewisse Eigenverantwortung und weiß, wie er arbeiten muss. Die Vorschriften sind irrsinnig.« Pia Münch, Vorsitzende der Landfrauen im Kreis, fordert eine bessere Zusammenarbeit von Politik, Landwirtschaft und Verbrauchern und spricht sich gegen »Federleserei« aus, die in allen Bereichen wirtschaftsschädigend ist. (GEA)