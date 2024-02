Die Stuhlsteige (L 382) ist noch bis Mittwoch gesperrt. Auch die L 385 zwischen Talheim und Melchingen (Talheimer Steige) ist bis zum 2. März für den Verkehr dicht. Und die Honauer Steige ist noch länger halbseitig gesperrt. Wer auf die Alb will, hat das Nachsehen. Da ärgert es Autofahrer besonders, dass auch in der Ortsdurchfahrt in Genkingen von Montagabend bis Dienstagabend der Verkehr durch eine Baustelle mit Ampelregelung ausgebremst wurde.

Am Dienstagmorgen hat sich der Verkehr in Genkingen wegen einer Baustelle gestaut. Autofahrer berichten, dass sie die Steige bis hinunter nach Gönningen gestanden haben und lange Wartezeit in Kauf nehmen mussten. Foto: privat

