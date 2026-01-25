Eine Lokalrunde zu den 50. IVV Wandertagen in Upfingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN-UPFINGEN. Es lohnt sich doch! An die 500 registrierte Wanderlustige und Nordic Walker machten sich am Wochenende auf die fünf oder sieben Kilometer lange Runde mit Start und Ziel »Auf der Wacht« in Upfingen. Zum 50. Mal organisierte die TSG Upfingen diese Internationalen Wandertage mit Bewirtung im Sportheim und Stärkung an den Stationen. Wertungsstempel für das Volkssportabzeichen garantierten die Teilnahme mit den erwanderten Kilometern.

»Die ersten standen schon um halb sechs Uhr morgens vor der Tür«, gibt Wolfgang Schiller von der TSG Abteilung Wandern Auskunft. Die Autokennzeichen verrieten, welche Anfahrtswege sie schon hinter sich hatten. Unter anderem aus Waiblingen, Crailsheim und Esslingen waren Gruppen, Einzelkämpfer oder Familien angereist. »Wir hatten sogar Gäste aus der Schweiz und Vorarlberg dabei.«

Die Strecken führten durch die Alblandschaft, im Wald mit teilweise winterlichen Bedingungen bestens präpariert. Dank der gut 100 Helfer, darunter auch DRK und Freiwillige Feuerwehr, war für einen reibungslosen Ablauf der beiden Wandertage gesorgt. »Wir kommen aus Herrenberg und sind schon das 20. Mal dabei«, erklärt Günter Schaber. Früher im Verein, jetzt mit der Verwandtschaft machen sie sich auf den Weg, genießen unterwegs an der Verpflegungshütte eine Rote vom Grill und wärmen sich mit heißen Getränken auf. »Und Abschluss ist dann zum Mittagessen im Sportheim mit Maultaschen und Schlachtplatte.«

Zum fünften Mal mit von der Partie ist die elfköpfige Gruppe »Murmeltiere« aus Bad Urach. »Das ist eine sehr gute Strecke. Unterwegs machen wir noch einen Einkehrschwung in die Hütte«, freut sich Hubert. »Wir haben viele Stammgäste. Es haben sich auch Vereine aus St. Johann angemeldet«, informiert Wolfgang Schiller. Vor allem auch einheimische Familien, die ohne Wertungsstempel mitmachen. »Und für die Kids gibt es noch eine kleine Überraschung.«

Bestens präparierte Wanderroute - mit oder ohne Wertungsstempel

Am Samstagabend war eine kleine Feier mit Lokalrunde zum 50. organisiert, bei der Wolfgang Schiller an die Zeiten erinnerte, als sich die TSG für eine Aufnahme des Volksmarsches ins Vereinsleben entschied. IVV steht für Internationaler Volksmarschverband. In den Anfängen ab 1975 waren es noch über 2.500 Teilnehmer, darunter allein über 500 in Bussen und Lastwagen angereiste amerikanische und französische Streitkräfte. Erst nur an einem Tag angeboten wurde dann auf zwei Tage wegen einer größeren Flexibilität bezüglich des Wetters erhöht.

Ab 1990 war dann ein bundesweiter Rückgang der Teilnehmerzahl zu verzeichnen, Streitkräfteabbau und Coronapandemie taten ihr Übriges. Immer wieder stellten die Verantwortlichen Überlegungen an, ob diese Veranstaltung Fortbestand haben sollte. Gibt es weiterhin ausreichend Personal und Teilnehmer? »Ich kann nur hervorheben, dass wir hier bei der TSG ein tolles Team im Einsatz haben«, meint Wolfgang Schiller. Vor diesen Personen ziehe er seinen Hut und könne nur sagen: Macht weiter so! »Aber sind wir doch einmal ehrlich, der IVV hat doch hier inzwischen schon Kultstatus erreicht und was sollen wir sonst Ende Januar machen?« (GEA)