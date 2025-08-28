Ein tickendes Universum: Das Uhrenmuseum in Granheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

EHINGEN-GRANHEIM. »Ältere Fernsehzuschauer wissen es noch: Bei Raumschiff Enterprise gibt's eine Sternzeit«, sagt Berthold Rapp. Zurzeit haben er und seine Frau Irene täglich volles Haus und viel zu erklären: Aus einem Umkreis von etwa 100 Kilometern kommen Menschen, um das private Uhrenmuseum in Granheim zu besuchen. Das Highlight, eine astronomische Uhr, hat das Ehepaar aus historischen und modernen Elementen selbst gebaut - in monatelanger Arbeit. Und ja: Die Sternzeit ist keine Erfindung aus einer Science-Fiction-Serie, es gibt sie wirklich. Was es damit auf sich hat und viele weitere staunenswerte Fakten rund um die Zeit können die beiden Uhren-Fans im Detail erklären.

Seit 15 Jahren teilt das Ehepaar eine außergewöhnliche Sammelleidenschaft: Rund 100 Turmuhren befinden sich im Besitz der Rapps. Die ältesten Exponate stammen aus der Zeit um 1500, handgeschmiedet und viele hundert Kilo schwer. Angefangen hat alles mit einer Motorradtour in den Schwarzwald: In der Uhrenstadt Triberg verliebte sich Irene Rapp in eine alte Turmuhr - »die müssen wir unbedingt haben, hat sie gesagt«, erinnert sich Berthold Rapp. Damit war der Grundstein gelegt, inzwischen füllt die Sammlung etliche Räume im Wohnhaus des Paars und ein Nebengebäude. Sie dürfte zu den drei größten in Europa gehören, schätzt Berthold Rapp, der als studierter Elektroingenieur Radarsysteme für Flughäfen entwickelt.

Das Herz der astronomischen Uhr ist das Uhrwerk. Es treibt die Ziffernblätter an der Fassade des Museums an. Foto: Marion Schrade Das Herz der astronomischen Uhr ist das Uhrwerk. Es treibt die Ziffernblätter an der Fassade des Museums an. Foto: Marion Schrade

Die Uhrenleidenschaft hat sich inzwischen zum zweiten Standbein entwickelt, gemeinsam mit Irene, die gelernte technische Zeichnerin ist und als Schulsekretärin arbeitet, restauriert und verkauft Berthold Rapp Uhren. Und er repariert sie. Das hat ihm schon vor Jahren zu kurioser Prominenz verholfen: In Pakistan ist er als »Clockmaker from Germany« durch die Medien gegangen, weil er eine berühmte Uhr, die drei Jahre lang still stand, innerhalb von drei Tagen wieder zum Laufen gebracht hat. »Ich wurde behandelt wie ein Staatsgast und vom Generalkonsul überall hin begleitet«, erinnert sich Rapp. Seine Frau ergänzt schmunzelnd: »Er kam mit Pokalen und Urkunden wieder heim.«

Früher schon hat das Paar sein privates Museum im Dörfchen Granheim bei Ehingen immer wieder für Besucher geöffnet, mit der Corona-Pandemie schlossen sich die Türen dauerhaft. Jetzt haben sich die Rapps entschieden, wieder Gäste in ihr tickendes Universum einzuladen: Anlass dazu gibt die astronomische Uhr, das jüngste Projekt der beiden. Wieso baut man eine riesige Uhr in und an seine Garage? Der Stein des Anstoßes war - natürlich - ein Uhrwerk aus dem 17. Jahrhundert, das die Rapps aus einem Nachlass übernommen hatten. Es war irgendwie anders als die anderen Turmuhren, etwas größer und vor allem mechanisch komplexer aufgebaut. Berthold Rapp kam der Sache auf die Spur: »Das Werk muss früher keine normale Turmuhr, sondern eine astronomische Uhr angetrieben haben.«

Mittelalterliches Zeitverständnis

Eine astronomische Uhr war und ist etwas ganz Besonderes, das sich nur große Städte und Kirchen leisten konnten - zum Beispiel Ulm, wo es heute noch ein Exemplar am Rathaus zu bewundern gibt. Eine Besonderheit, die sie von anderen Uhren unterscheidet, ist auch die Tatsache, dass sie für jeden Ort individuell gebaut werden muss. Eine astronomische Uhr beispielsweise von Paris nach Granheim zu versetzen ginge schlichtweg nicht. Der Grund dafür liegt in der Ortsabhängigkeit der Himmelsbewegungen - eine astronomische Uhr zeigt nicht nur die Uhrzeit, sondern auch astronomische Informationen wie den Lauf der Sonne, den Mondstand, Sternzeichen oder sogar Planetenbewegungen an.

»Es gibt keine Norm für eine astronomische Uhr«, fasst Berthold Rapp zusammen, »jede astronomische Uhr auf der Welt ist anders.« Dementsprechend ist auch die Granheimer Uhr ein Unikat. Rund drei Monate lang hat Irene Rapp Abend für Abend stundenlang im Internet recherchiert, sich in die Materie eingelesen und schließlich einen Plan für den Bau der Uhr an der Fassade des Museumsgebäudes gemacht. Sie besteht - neben dem Uhrwerk aus dem 17. Jahrhundert - aus drei sichtbaren Elementen. Das kleinste davon ist eine vergoldete Kugel: Das Uhrwerk hat ein Zusatzgetriebe, das den Mond antreibt und seine Phasen sichtbar macht. Der kleine Mond dreht sich, wie der echte, einmal in 29,5 Tagen um sich selbst. Das zweite, das konventionelle Zifferblatt, zeigt ganz einfach die Uhrzeit an. »Es stammt von der Kirche in Laichingen, die hat ein neues bekommen«, sagt Berthold Rapp.

Berthold Rapp erklärt Besuchern, wie man das astronomische Zifferblatt abliest. Um zu zeigen, wie Sonne und Erde zueinander stehen, nimmt er auch mal Requisiten zu Hilfe. Foto: Marion Schrade Berthold Rapp erklärt Besuchern, wie man das astronomische Zifferblatt abliest. Um zu zeigen, wie Sonne und Erde zueinander stehen, nimmt er auch mal Requisiten zu Hilfe. Foto: Marion Schrade

Das dritte große Element ist das astronomische Zifferblatt, an dem sich viele Informationen ablesen lassen - vorausgesetzt, man weiß, wie. Irene Rapp hat es exakt auf Granheim zugeschnitten. Der Breitengrad, auf dem ein Ort liegt, spielt eine zentrale Rolle, die Skalen für Tageslänge, Sonnenauf- und Sonnenuntergang müssen individuell angepasst werden. Auch standardisierte Zeitzonen kennt die astronomische Uhr nicht, die wahre Ortszeit hängt vom Längengrad ab. Datum, Jahreszeit, astrologische Tierkreiszeichen: All das zeigt die Uhr an. Das Ehepaar erklärt seinen staunenden Besuchern, wie man sie liest - und vieles mehr, das ein Gefühl dafür vermittelt, wie viel Wissen und technisches Know-how es in vergangenen Zeiten schon gab.

Um Abstraktes greifbarer zu machen, nimmt Berthold Rapp ab und an Requisiten zur Hilfe: Dann kreist der kleine Globus, den er auf einem Flohmarkt gefunden hat, schon mal um die Sonne, in diesem Fall eine gelbe Blume. Wie komplex die Materie ist, lässt sich an einem Beispiel gut erklären: Auf dem astronomischen Zifferblatt lassen sich auch die Temporalstunden ablesen - ein Einblick ins mittelalterliche Zeitverständnis. Die Temporalstunden werden auch ungleiche Stunden genannt - im Gegensatz zu den heutigen gleichen Stunden. Der Mittelalter-Tag dauerte von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang und wurde in zwölf gleiche Teile eingeteilt. Ebenso die Nacht. Mit dem Ergebnis, dass eine Tag-Stunde im Sommer - wenn es deutlich länger hell ist - viel länger war als eine Stunde im Winter.

XXL-Uhren, staunenswerte Details

Aha-Erlebnisse sind im Granheimer Turmuhrenmuseum also garantiert. Ein Besuch lohnt sich aber nicht nur wegen der astronomischen Uhr, auch die anderen Exponate sind sehenswert, jedes davon ist ein Stück Zeitgeschichte. So sind draußen im Garten, der ebenfalls zum Museum gehört, auch eine Dampfmaschine und eine Flugzeugskulptur zu sehen - die Rapps sind passionierte Technik-Bastler. In einer großen Vitrine hat, ebenfalls unter freiem Himmel, ein Exemplar der größten von der Firma Mannhardt serienmäßig gebauten Turmuhr Platz gefunden. »Konzipiert wurde es für die größten Dome und Münster«, erklärt Berthold Rapp. »Eine davon ist im Kölner Dom noch im Einsatz«, ergänzt Ehefrau Irene. Das Granheimer Exemplar, Baujahr 1880, ist knapp 2,50 Meter hoch und wiegt 750 Kilo.

Gäste mit Sinn für Details werden im Inneren des Museums staunen - zum Beispiel über zwei Uhren mit seltenen Waagbalken-Pendeln aus dem 17. Jahrhundert. »Das hängende Pendel, wie es heute üblich ist, wurde um 1583 von Galileo Galilei erfunden«, berichtet Berthold Rapp. Die Erfindung hat Galilei allerdings nicht weiterverfolgt - erst 100 Jahre später wurde das Pendel von Christian Huygens zum ersten Mal in eine Uhr eingebaut. (GEA)