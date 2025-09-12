Diese Frauen treten auf der Alb für Die Linke bei der Landtagswahl an

Sonja Schneiderat (rechts) ist die Kandidatin der Partei Die Linke für die kommende Landtagswahl. Luisa Lentini wurde als Ersatzkandidatin gewählt.

MÜNSINGEN/HECHINGEN. Die Linke hat in ihren jüngsten Wahlversammlungen die Direktkandidatinnen für die bevorstehende Landtagswahl im Wahlkreis 61, der sich vom Ermstal über die Schwäbische Alb bis nach Hechingen erstreckt, bestimmt. Mit einstimmigem Votum und großem Applaus wurden zwei engagierte Frauen nominiert, die für soziale Gerechtigkeit, Bildung und eine solidarische Gesellschaft eintreten: Sonja Schneiderat und Luisa Lentini. Das geht aus einer Mitteilung des Kreisverbands Die Linke Reutlingen hervor.

Sonja Schneiderat ist Schulsozialarbeiterin, alleinerziehend mit zwei Kindern und kennt die Missstände im Bildungssystem aus erster Hand. Im Wahlkampf will sie sich besonders für bezahlbares Wohnen und für eine bessere ärztliche Versorgung im ländlichen Raum starkmachen.

Die Themen Wohnen und ärztliche Versorgung im ländlichen Raum stehen im Mittelpunkt

Luisa Lentini wurde als Ersatzkandidatin nominiert. Sie stammt aus einer italienischen Einwandererfamilie und lebt im Raum Münsingen. Lentini engagiert sich gegen die zunehmende Rechtsentwicklung, die sich gerade in ländlichen Regionen bemerkbar macht. Ihr politisches Engagement ist geprägt von dem Wunsch nach einer offenen und solidarischen Gesellschaft.

Mit diesen Kandidatinnen setzt Die Linke ein deutliches Zeichen: Für soziale Gerechtigkeit, bezahlbares Wohnen, Bildung für alle, Klimaschutz, gegen Rechtsruck und gesellschaftliche Ausgrenzung, heißt es in der Mitteilung. (eg)