Die Erinnerung weitertragen in Zwiefalten

ZWIEFALTEN. Jährlich erinnern das Zentrum für Psychiatrie (ZfP) Südwürttemberg und die Gemeinde Zwiefalten am 27. Januar gemeinsam an die Opfer des Nationalsozialismus. Bei der Gedenkfeier wirkten wieder Schulklassen mit.

Dr. Bernd Reichelt vom Forschungsbereich Geschichte der Medizin im ZfP Südwürttemberg begrüßte etwa 200 Besucher im Konventbau des ZfP. Professor Dr. Gerhard Längle, Regionaldirektor Alb-Neckar im ZfP, ging in seiner Ansprache auf die politische Lage in den USA ein. Dort würde derzeit Hass gegen Migranten und diejenigen, die »nicht zum Volk gehörten«, geschürt. Diese Entwicklung wollten rechte Parteien in Europa ebenfalls vorantreiben. »In einer solchen Gesellschaft wird Vielfalt begrenzt«, sagte Längle.

Renaissance des Völkischen

Psychisch Kranke wurden von den Nationalsozialisten systematisch verfolgt und ermordet. Die Stigmatisierung gegen psychisch Erkrankte in Deutschland sei auch heute wieder problematisch. »Dieser Gedenktag soll, kann und muss dafür sorgen, dass wir uns diesen Bestrebungen widersetzen und entgegentreten«, bekräftigte Längle. Historiker Reichelt ging in seinem Vortrag »Gemeinschaft ohne alle? Inklusion und Exklusion in der ›Volksgemeinschaft‹« auf die Gesellschaftsform während der NS-Zeit ein und legte dar, wie bestimmte Gruppen immer mehr ausgegrenzt und schließlich verfolgt wurden. Heute finde eine Renaissance völkischer Begriffe statt. In einer Welt, die sich rasch verändere – sei es durch die menschengemachte Klimakatastrophe, durch immer näher rückende Kriege – würden rechtsextreme Parteien wie die AfD einfache Lösungen suggerieren. Verantwortung für Demokratie trügen aber alle. »Wir dürfen die Demokratie nicht leichtfertig aus der Hand geben«, ermutigte Reichelt.

Der Mittelkurs der Berufsfachschule für Pflege im ZfP beschäftigte sich in seinem Beitrag mit der Geschichte der Pflege während der NS-Zeit und heute. Die Schüler lasen den Erfahrungsbericht eines Pflegers vor, der damals in Zwiefalten gearbeitet und die Deportationen miterlebt hatte. 1940 wurden im Rahmen der sogenannten T4-Aktion mindestens 352 Patienten der Heilanstalt Zwiefalten und rund weitere 1.500 Patienten anderer Einrichtungen von Zwiefalten aus in die Vernichtungsstätten Grafeneck und Hadamar deportiert und ermordet.

Auch die Klasse R10 der Münsterschule Zwiefalten hatte sich im Unterricht umfassend mit der NS-Zeit auseinandergesetzt. Die Schüler berichteten von ihrem Besuch der Gedenkstätte KZ Oberer Kuhberg in Ulm, was sehr eindrücklich gewesen sei. Die Schulklasse hatte für die Gedenkfeier Standbilder mit verschiedenen Szenen vorbereitet – angelehnt an Biografien von Menschen, die damals aus Gruppen deportiert wurden. »Heute wissen wir, dass Unterschiedlichkeit keine Gefahr ist. Die Verantwortung und das Erinnern sind wichtig, damit wir bemerken, wann Ausgrenzung beginnt«, sagte eine Schülerin. Demokratie ermögliche Perspektiven, ein Leben in Sicherheit, Gleichberechtigung und Toleranz.

Grauen direkt vor der Haustür

Auf dem ehemaligen Anstaltsfriedhof beim Württembergischen Psychiatriemuseum erinnerte Bürgermeisterin Alexandra Hepp daran, dass die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz bereits 81 Jahre her sei. »Dies steht für das dunkelste Kapitel unserer Geschichte.« Das Grauen habe auch »vor unserer Haustür in Zwiefalten« stattgefunden: »Die Menschen, die ermordet wurden, gehörten zu unserer Gemeinde, sie waren Nachbarn«, sagte Hepp nachdenklich. Zum Abschluss legten Zwiefalter Bürger einen Gedenkkranz nieder. (eg)