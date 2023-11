Der Hohensteiner Wald hat in den vergangenen Jahren für gute Einnahmen gesorgt. Deshalb soll der Brennholzpreis in diesem Jahr nicht erhöht werden.

