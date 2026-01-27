Der Nachbar übernimmt: Engstingen hat wieder eine Post

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENGSTINGEN. Nach Engstingen ist ein Stück Infrastruktur zurückgekehrt: Anfang November wurde die einzige Postfiliale in der Albgemeinde in der Langen Straße überraschend geschlossen, jetzt wurde sie mit einem kleinen Empfang wieder eröffnet. Unternehmer und Gemeinderat Samir Halabi, der schräg über die Straße seine Büroräume hat, hat die Aufgabe übernommen.

Halabis Mitarbeiter standen am Morgen des 6. November selbst vor verschlossenen Türen, als sie die Betriebspostfächer leeren wollten. Der Gemeindeverwaltung ging es ebenso, auch den Privatkunden, die noch am Vortag Benachrichtigungen erhielten, dass ihre Pakete in der Engstinger Filiale zur Abholung bereitlägen. Über die Hintergründe der Schließung hielt sich die Deutsche Post/DHL bedeckt: »Zu unserem Bedauern mussten wir die Postfiliale in Engstingen spontan schließen. Die Gründe für die Schließung der Partnerfiliale hat die Deutsche Post nicht zu vertreten«, hieß es in einer Information an den GEA.

Schneller Entschluss, schnelle Umsetzung

Aber das ist Geschichte, seit Dienstagvormittag können in den Räumen der alten Filiale wieder Briefmarken gekauft oder Pakete abgegeben werden. Halabi war auf der Suche nach weiteren Räumen für sein wachsendes Unternehmen, der Leerstand kam ihm gerade recht: »Sonst hätten wir die Mitarbeiter stapeln müssen.« Mit den Vermietern Mirella und Willy Gauss wurde er sich schnell einig und auch die Idee, unter die Postler zu gehen, wurde nach Gesprächen vom Familienrat abgesegnet. Mirella Gauss ist auf jeden Fall erleichtert, dass sie mit der Halabi-Unternehmensgruppe einen professionellen Mieter und Ansprechpartner gefunden hat. Die Verhandlungen mit der Post gestalteten sich naturgemäß etwas aufwändiger, da reichte nicht nur Handschlag und ein gutes Verhältnis. Sie gingen trotzdem zügig über die Bühne, der Weg war frei.

Die »neue« Post strahlt jetzt in hellen, freundlichen Farben. Die Handwerker, drei Betriebe aus Engstingen plus ein »Auswärtiger« aus Holzelfingen, machten sich zum Jahreswechsel an die Arbeit. Sie verzichteten teils auf Urlaub, was Halabi bei der Eröffnung ausdrücklich würdigte. »Ein Stück Engstinger Solidarität«, lobte Bürgermeister Mario Storz. Der froh ist, dass seine Gemeinde nicht länger von der großen weiten Postwelt abgehängt ist: »Die Brief- und Paketpost ist nach wie vor unverzichtbar.« Einschreiben, amtliche Zustellungen und die Antworten darauf - nicht alles kann per E-Mail erledigt werden, meint Storz.

Reich wird man mit einer Filiale nicht

Finanziell lohnt sich das ganze für Halabi nicht, eine schwarze Null könnte es aber werden, hofft der Kaufmann - in Engstingen gibt es rund 20.000 Kundenbesuche pro Jahr. Die Filiale wird künftig von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein. Das ist großzügig, verlangt werden nur 24 Stunden pro Woche, "wir bieten deutlich mehr". Die Präsenz will Halabi mit einer Vollzeitkraft, unterstützt durch vier eigene Mitarbeiter nebst Ehefrau und Sohn, sicherstellen. Das kostet Geld, dazu kommen die Investitionen für die Renovierung: "Idealismus gehört dazu, ich will der Gemeinde etwas zurückgeben.

Vermieterin Mirella Gauß begrüßt Samir Halabi. Foto: Steffen Wurster

Bei der Eröffnung war einiges an Lokalprominenz vertreten, neben dem Bürgermeister zahlreiche Gemeinderäte, der Landtagsabgeordnete Manuel Hailfinger gab den ersten Brief auf, Mitarbeiter und Handwerker füllten die Räume. Den Abgeordnetenbrief nahm Profi Gabriele Müller von der Niederlassung Freiburg der Post entgegen. Sie übernimmt die Einweisung in neuen Filialen, ein Tag reiche in der Regel, das meiste sei selbsterklärend und die Neu-Postler haben sich bereits gründlich mit Videoschulungen vorbereitet.

Die Abwicklung sollte also gut funktionieren. Bürgermeister Storz ist auf jeden Fall »froh und erleichtert«, dass es mit der Nachfolge so schnell geklappt hat. Vieles werde als selbstverständlich wahrgenommen. »Erst wenn etwas weg ist, merkt man wie wichtig es war.« Grunddienstleistungen müssten vorhanden sein, sie seien aus dem dörflichen Leben nicht wegzudenken. Gleichwertige Lebensbedingungen auf dem Land wie in der Stadt sichern, in dieses Horn stieß auch Manuel Hailfinger. Auch wenn das leichter gesagt als getan sei: »Einzelhandel, Metzgerei, Bäckerei, Bank oder Post im Ort - das ist leider nicht mehr selbstverständlich.«

Wichtig sei jetzt, dass die Engstinger Post auch angenommen werde, jetzt liege es an den Kunden im Ort und aus der Region, betonte Bürgermeister Storz, »auch vielfach gewünschte Einrichtungen können nur bestehen, wenn sie auch angenommen werden«. Und Samir Halabi warnt: »Drauflegen kann ich nicht.« (GEA)