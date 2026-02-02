Der Musikverein Mägerkingen sorgt für ausverkaufte Festhalle

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN-MÄGERKINGEN. Einmal mehr wurde der Musikverein Mägerkingen bei seinem Jahreskonzert am Samstag in der ausverkaufen Festhalle seinem Ruf gerecht, Erster unter Gleichen zu sein, zumindest eine der ersten Musikkapellen unter ihresgleichen in der Oberstufe zu haben. Deshalb war die erste Zugabe »Primus inter Pares« Nomen und Omen. Die spielerische Finesse, sowohl der Solisten wie als homogener Klangkörper, die aus fundierter Ausbildung und langer Erfahrung wächst, gepaart mit grenzenloser Spielfreude machten den Konzertabend zu einem musikalischen Genusserlebnis der Sonderklasse.

In Erinnerung an ihre Anfänge in der musikalischen Oberstufe 2007, zelebrierten die 50 Mitglieder der Aktivkapelle das damalige Wertungsstück »Ross Roy«. Mit »Beyond the Horizon« ließen sie vor dem geistigen Auge ihrer Zuhörer Landschaften entstehen und zeichneten mit »Night Birds« musikalisch den Alltag von Grubenarbeitern – besagten Nachtvögeln – nach: Hörbar die Einfahrt in den Schacht, förmlich körperlich spürbar die beschwerliche Arbeit, aber auch die Dankbarkeit am Ende eines unfallfreien Arbeitstags – und immer wieder eingebaut, das »Steigerlied«. Waren die Schlagwerker hierbei auch mit Spezialeffekten wie einer Windmaschine gefragt, genossen sie es hörbar, beim Medley »Best of Red Hot Chili Pepers« einzusetzen, was der reich bestückte Fundus zu bieten hat.

Schabernack auf der Bühne

Zwischen die sehr komplexen Stücke hatte Dirigentin Claudia Krohmer-Rebmann bewusst eingängigere, wenn auch nicht weniger anspruchsvoll zu spielende Stücke wie zum Beispiel die Ballade »The Story« oder den Konzertmarsch »El Gato Montes« gestreut. Als weitere Zugabe spielte die Kapelle den rhythmisch anspruchsvollen Fäaschtbänkler-Klassiker »Unsere Reise«.

Dem österreichischen Komponisten Thomas Asanger ist es mit »Schabanack« gelungen, den Schalk eines Zweijährigen in Noten zu fassen. Mit verspielten Tonlinien und spitzbübischen Einwürfen hielt der Vater den Schabernack seines Lausbuben fest. Selbst überwiegend noch näher am Kind als am Erwachsenen, intonierten die knapp 30 Mitglieder der Jugendkapelle fürs Publikum – viele selbst Eltern – bestens hörbar, wie sie mit dem Lausbuben fühlten. Überwiegend deshalb, weil zwei verdiente Mitglieder der Aktivkapelle seit Herbst 2025 als Quereinsteiger bei den Klarinetten musizieren und deshalb als Jungmusiker gelten.

Die große Kunst des »Ohrenkinos« zelebrierte die Jugendkapelle mit Claudia Krohmer-Rebmann am Dirigentenpult mit »Irish Castle«. Vor dem aktuellen Weltgeschehen hinterließ die musikalisch überzeugend dargebotene irische Sage vom hohen Preis des menschlichen Verlustes zugunsten einer gewonnenen Schlacht für den Frieden einen bitteren Nachgeschmack. Erholung von schwerer Kost bot die Suite »Minimundus«, in der die Jungmusiker ihr Publikum durch emotionale Welten lotsten. Mit dem anspruchsvollen Arrangement des Tote-Hosen-Ohrwurms »Tage wie diese« zauberte die Juka als Zugabe Minuten des Festival-Feelings.

Reise durch Amerika

Die neun Mitglieder der Jugendgruppe reisten unter der Leitung von Alicia Heider beschwingt durch Amerika. Mit dem »American Spirit March« gings zum Gottesdienst in eine afroamerikanischen Kirche, wo sie »Gospel-Hits« wie »Joshua fit the Battle of Jericho« und »Go tell it on the Mountain« spielten, bevor sie nach Hollywood weiterreisten, um dort im Kino als Zugabe den Klassiker »The Sound of Music« mitzuerleben, in dem Kinder mit dem Lied »Do Re Mi« das Singen lernen. Mit jedem gespielten Ton gewannen die Jüngsten des Musikvereins bei ihrem ersten Auftritt an Sicherheit und begeisterten mit ihrem Spiel.

Reiseleiterin am Mikrofon war Amelie Brendle, beim Vorspiel der Jugendkapelle informierte Sophie Hummel und durch das Programm der Aktivkapelle führte Carmen Kohler. (GEA)