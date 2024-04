Rebecca Hummel und Julia Ould Blal wollen den Münsinger Krämermarkt aufpeppen. Erste Änderung: Künftig findet er auf dem Erzberger-Platz hinterm Rathaus statt. Beworben wird er ab sofort auch mit einem großen Banner. FOTO: SCHRADE Rebecca Hummel und Julia Ould Blal wollen den Münsinger Krämermarkt aufpeppen. Erste Änderung: Künftig findet er auf dem Erzberger-Platz hinterm Rathaus statt. Beworben wird er ab sofort auch mit einem großen Banner. FOTO: SCHRADE

