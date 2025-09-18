Das Nahwärmenetz in Würtingen ist am Ende

Bitte aktivieren Sie Javascript

ST. JOHANN. »Das ist auch für mich eine Premiere. Ich war noch nie in einer Gemeinderatssitzung, um einen Vertrag zurückzugeben.« Ulrich Ramsaier, Geschäftsführer der Firma KWA Kraftwärmeanlagen in Bietigheim-Bissingen, war ins Würtinger Rathaus gekommen, um mit Verwaltung und Rat über die Zukunft - oder genauer gesagt: das Ende - des kleinen Nahwärmenetzes in Würtingen zu sprechen. Jahrelang hat es sieben Gebäude mit Energie versorgt: Schule, Rathaus und Gemeindehalle, aber auch das Gasthaus Hirsch, das Harterhaus, das Kommohaus und die Apotheke.

Als das Netz in den 1990er-Jahren aufgebaut wurde, blickte Kämmerer Manuel Reiner zurück, »war es eines der ersten kommunalen Nahwärmenetze im Umkreis«. Nun ist es technisch gesehen am Ende - und betriebswirtschaftlich unrentabel. Das Netz besteht aus einer Holzhackschnitzelanlage in der Gemeindehalle, Baujahr 1997, von deren Weiterbetrieb Fachleute - nicht nur von der KWA - dringend abraten, so Reiner. Der zweite Baustein ist der Ölkessel in der Schule von 2001, der zwar noch funktionsfähig ist, aber auch zeitnah ersetzt werden müsste. Dasselbe gilt für den Öltank. Die notwendigen Reparaturen wären so teuer, dass die KWA die Energiepreise für die Abnehmer um rund 30 Prozent erhöhen müsste, um weiterhin wirtschaftlich zu arbeiten.

Verschiedene Varianten für eine neue Dauerlösung

Die Gemeinde St. Johann und die Firma KWA, die das Netz bisher gemeinsam betrieben haben, gehen deshalb künftig getrennte Wege. So kurios es klingt: Die KWA kommt der Gemeinde insofern entgegen, als sie den eigentlich bis 2028 laufenden Vortrag vorzeitig auflöst und sogar noch eine Abstandszahlung in Höhe von fast 60.000 Euro an die Gemeinde leistet. Über ein tragfähiges Konzept für die Zukunft wollen sich Verwaltung und Gemeinderat, unterstützt von Experten, in Ruhe Gedanken machen. Eine neue Holzhackschnitzelanlage für das kleine Wärmenetz ist aus Sicht von Fachmann Ulrich Ramsaier nicht wirtschaftlich, eine Alternative könnte eine Kombination aus Wärmepumpe und Pelletheizung sein. Auch ein Anschluss an die Holzhackschnitzelheizung eines Würtinger Unternehmens steht zur Debatte, allerdings müssten dafür 200 Meter neue Leitungen gebaut werden - Kostenpunkt: rund 200.000 Euro.

Zwei bis drei Jahre, so Reiner, werden wohl ins Land gehen, bis eine Dauerlösung gefunden und betriebsbereit ist. So lange wird es ein Provisorium geben: Geheizt wird vorerst noch mit dem Ölkessel in der Schule. Die Holzhackschnitzelanlage geht nicht mehr in Betrieb, kompensiert wird ihr Ausfall mit einem Hotmobil. Der gemietete Heizcontainer wird mit Öl betrieben. Auch dafür sind Umbaumaßnahmen erforderlich, die nicht ganz billig sind - aber immerhin noch rund 15 Prozent unter dem von der KWA angekündigten Preisniveau liegen, erklärte Reiner. Der Gemeinderat wählte bei einer Gegenstimme also das kleinere Übel. Für die Zwischenlösung muss die Gemeinde rund 20.000 Euro für Umbau-Arbeiten in die Hand nehmen, einen Gutteil davon für sieben gebrauchte Sicherheitstanks fürs Heizöl. (GEA)