Das Café Ikarus soll mit ehrenamtlichen Helfern an einigen Sonntag geöffnet werden. Klaus Fischer, Jörg Stalder, Pfarrerin Regina Götz, Michael Möst, Ortsvorsteherin Sybille Zoels und Andrea Piontek vom Heimbeirat (von links) hoffen auf viele Freiwillige. Foto: Maria Bloching Das Café Ikarus soll mit ehrenamtlichen Helfern an einigen Sonntag geöffnet werden. Klaus Fischer, Jörg Stalder, Pfarrerin Regina Götz, Michael Möst, Ortsvorsteherin Sybille Zoels und Andrea Piontek vom Heimbeirat (von links) hoffen auf viele Freiwillige. Foto: Maria Bloching

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.