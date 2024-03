Brücke in Trochtelfingen kurzfristig gesperrt: Schienenersatzverkehr der Alb-Bahn eingerichtet

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHETLFINGEN. Eine Eisenbahn-Brücke bei Trochtelfingen ist am späten Dienstagnachmittag vom Infrastrukturbetreiber SWEG Schienenwege mit sofortiger Wirkung bis auf Weiteres gesperrt worden. Das teilt die Schwäbische Alb-Bahn (SAB) mit.

Die Alb-Bahn hat kurzfristig reagiert und ein Ersatz-Konzept aufgestellt, das bisher Fahrt-Ausfälle verhindert. Daher finden die Fahrten der SAB zwischen Gammertingen und dem Haltepunkt Trochtelfingen Alb-Gold im Schienenersatzverkehr (SEV) mit eigenen Bussen statt. Die Fahrten aus Richtung Münsingen und Engstingen finden bis Trochtelfingen Alb-Gold regulär im Zugbetrieb statt. Dort besteht jeweils direkter Anschluss an die SEV-Busse. In den Bussen ist eine Fahrradmitnahme nur sehr eingeschränkt möglich. Der Streckenabschnitt zwischen Ulm, Münsingen und Engstingen ist nicht betroffen, dort verkehren die Züge regulär.

Aushänge an den Bahnsteigen informieren über die Standorte sowie den Weg zu den Ersatz-Haltestellen. Diese Informationen finden sich auch auf der Homepage der Alb-Bahn. Für zusätzliche Auskünfte stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SAB am Fahrkartenschalter in Münsingen sowie über das kostenlose Kundentelefon (08004447673) zur Verfügung. Die SAB empfiehlt, die DB-Navigator-App zu nutzen, in der die SAB-Züge in Echtzeit angezeigt werden. (eg)