Bisher haben die Archäologen vom Landesdenkmalamt keine Spuren menschlicher Besiedelung oder Beisetzungen auf dem Hohfleck gefunden. Etwas enttäuschend für Tomas Lastovica, Christoph Kühnbach und Dr. Marc Heise. Aber etwa in 150 Meter Entfernung ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein vermutlich bronzezeitlicher Grabhügel zu finden. Sein Standort liegt aber nicht mehr im Untersuchungsgebiet der Archäologen. FOTOS: FISCHER Bisher haben die Archäologen vom Landesdenkmalamt keine Spuren menschlicher Besiedelung oder Beisetzungen auf dem Hohfleck gefunden. Etwas enttäuschend für Tomas Lastovica, Christoph Kühnbach und Dr. Marc Heise. Aber etwa in 150 Meter Entfernung ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein vermutlich bronzezeitlicher Grabhügel zu finden. Sein Standort liegt aber nicht mehr im Untersuchungsgebiet der Archäologen. FOTOS: FISCHER

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.