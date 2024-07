Er liebt Schloss Lichtenstein. Und hat es unzählige Male auf die Leinwand gebracht. Das hat Johann Hölz animiert, andere Künstler zu bitten, es ihm gleich zu tun. Und sie haben geliefert. Mehr als 90 Mal ist der Lichtenstein in einer Ausstellung im Kunsthaus Alte Schule in Sonnenbühl-Undingen immer wieder anders zu sehen.

Schloss Lichtenstein ist ein Hingucker und Besuchermagnet. Wie sich Künstler mit diesem märchenhaften Ort auseinandersetzen, zeigt eine Ausstellung im Kunsthaus Alte Schule in Undingen. Foto: Cordula Fischer Schloss Lichtenstein ist ein Hingucker und Besuchermagnet. Wie sich Künstler mit diesem märchenhaften Ort auseinandersetzen, zeigt eine Ausstellung im Kunsthaus Alte Schule in Undingen. Foto: Cordula Fischer

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.