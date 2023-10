Baustelle auf der B 27 zwischen Walddorf und Kirchentellinsfurt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT/WALDDORF. Der Straßenbetriebsdienst des Kreis-Straßenbauamtes führt an der B 27 zwischen Walddorf und Kirchentellinsfurt in Fahrtrichtung Tübingen verkehrssichernde Pflegemaßnahmen an den Straßenbegleitflächen durch. Die Maßnahme soll von Montag, 16. Oktober, bis voraussichtlich Mittwoch, 8. November, von Montag bis Freitag als Tagesbaustelle durchgeführt werden. An diesen Tagen muss zwischen 8 Uhr und 15.30 Uhr die rechte der beiden Richtungsfahrspuren für die Arbeiten gesperrt werden.

Aufwertung des Gehölzsaums der Straßenböschung

Die Pflegemaßnahmen werden nach einem ökologisch orientierten Pflegekonzept in enger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde durchgeführt. Dabei bleibt die erste Reihe aus Sträuchern und Jungauftrieben der Böschung weitestgehend erhalten. Des Weiteren ist eine großflächige Entnahme bereits sturmgeschädigter und sukzessiv ungeeigneter Bäume an den Steillagen entlang der Bundesstraße notwendig. Der Eingriff fördert dabei die Biodiversität, denn so erhalten Jungbäume die erforderliche Entfaltungsmöglichkeit. Darüber hinaus werden durch die Pflegearbeiten auch Felskulissen freigestellt, um neue Habitate für Amphibien zu schaffen. Mit den Pflegearbeiten werden somit die Bedürfnisse der Verkehrssicherheit und des Naturschutzes in engen Einklang gebracht. (pm)