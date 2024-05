Bahnanlagen werden nach Pfingsten modernisiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

GAMMERTINGEN/SIGMARINGEN. Von Ende Mai bis Mitte September finden zwischen Gammertingen und Sigmaringen an verschiedenen Stellen umfangreiche Bauarbeiten an den Bahnanlagen statt. Deshalb müssen von Dienstag, 21. Mai, bis einschließlich Samstag, 14. September, die Züge des SWEG-Verkehrsbetriebs Hohenzollerische Landesbahn auf der Zollern-Alb-Bahn 2 zwischen Gammertingen und Sigmaringen ausfallen. Es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen und Taxen eingerichtet.

Die SEV-Busse haben ähnliche Fahrzeiten wie der Zug, sodass die gewohnten Reiseketten und Anschlüsse in der Regel erhalten bleiben, heißt es in einer Mitteilung der SWEG. Die Busse halten in Gammertingen, in Veringenstadt und in Sigmaringen direkt am Bahnhof. Für die übrigen Halte gelten die im SEV-Fahrplan aufgeführten Bushaltestellen der parallelen Buslinie 9: Hettingen Krone, Hermentingen B 32, Veringendorf Rathaus, Jungnau Traube sowie Sigmaringen Jugendherberge für Hanfertal.

Keine Fahrradmitnahme

Die Bauarbeiten wirken sich auch auf den Freizeitexpress »Schwäbische Alb« aus, der sonn- und feiertags von Sigmaringen über Gammertingen nach Haidkapelle beziehungsweise Engstingen fährt. Diese Züge werden vom 26. Mai bis 8. September auf der gesamten Strecke durch Busse ersetzt, eine Fahrradmitnahme ist dann nicht möglich. Die Züge der Schwäbischen Alb-Bahn verkehren alle regulär.

SEV-Fahrgäste werden gebeten, sich vorab die Fahrkarten an den Automaten, an den üblichen Verkaufsstellen oder per Smartphone über die Naldo-App zu kaufen. In den Bussen können keine Fahrscheine verkauft und keine Fahrräder befördert werden.

Die SWEG informiert die Fahrgäste über den Schienenersatzverkehr mit Flyern, die kostenlos an den bekannten Stellen erhältlich sein werden. Detaillierte Fahrpläne sind zudem auf den Webseiten verfügbar. Telefonische Auskünfte erteilt der SWEG-Verkehrsbetrieb Hohenzollerische Landesbahn.

Gleise, Stellwerke, Brücken

Die SWEG Schienenwege GmbH führt vom 21. Mai bis 14. September auf der Zollern-Alb-Bahn 2 Instandsetzungsarbeiten an Gleisen, Stellwerken und Brücken durch. In mehreren Abschnitten werden auf der gesamten Strecke zudem auch Signalfundamente erneuert. Die Baumaßnahmen – inklusive der vor- und nachbereitenden Arbeiten – laufen seit Montag und werden bis Ende September dauern.

Während der Baumaßnahmen ist punktuell mit Baulärm, vermehrtem Baufahrzeugverkehr sowie mit Straßensperrungen mit Umleitungen zu rechnen. Bei den Vor- und Nacharbeiten kommt es zu Nachtarbeiten mit bauüblicher Lärmentwicklung, wofür die SWEG Schienenwege GmbH die betroffenen Anwohner um Verständnis bittet. (eg)

07471 180611

www.sweg.de/zollernalbwww.efa-bw.de und www.bahn.de