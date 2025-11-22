Bürgerdialog zu geplantem Windpark in Burladingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

BURLADINGEN. Die EnBW plant auf Gemarkung der Stadt Burladingen einen Windpark mit bis zu zehn Anlagen. Über das Projekt wird die EnBW in einem Bürgerdialog informieren. An Ständen können sich Interessierte über verschiedene Aspekte des Vorhabens informieren.

Das Planungsgebiet teilt sich in drei Teilgebiete nordöstlich und südlich von Burladingen – Telle, Ringelstein und Küche. Das Teilgebiet Telle befindet sich zwischen Stetten und Melchingen mit Platz für zwei Anlagen. Drei Windräder könnten am Ringelstein nördlich der Stadt und westlich von Ringingen Platz finden. Das Teilgebiet Küche befindet sich südlich von Burladingen und bietet Raum für fünf Anlagen.

Vorgesehen sind Windenergieanlagen des Typs Vestas V162 mit einem Rotordurchmesser von 162 Metern und einer Nabenhöhe von 166 Metern mit einer Nennleistung von je 5,6 Megawatt. Rechnerisch könnten etwa 40.000 Haushalte versorgt werden, in Burladingen insgesamt gibt es rund 6.000 Haushalte oder 12.000 Einwohner. Der erzeugte Strom wird über eine noch zu bauende Um-spannstation zwischen B 32 und Bahnlinie eingespeist.

Die EnBW bekam bereits 2018 den Zuschlag für einen Windpark und begann mit den Windmessungen – die nach Angaben des Unternehmens positiv ausgefallen sind. 2020 wurde der Vertrag mit Burladingen unterzeichnet, es schlossen sich weitere Untersuchungen an. Der Genehmigungsantrag ist eingereicht, mit der Genehmigung wird Anfang kommenden Jahres gerechnet. Dann kann der Bau beginnen, 2027 könnten die Anlagen ans Netz gehen.

Der Bürgerdialog am Donnerstag, 27. November, in der Stadthalle Burladingen beginnt um 18.30 Uhr. Weitere Informationen findet man auf der Webseite der EnBW. (GEA)

enbw.com/burladingen