Auto kippt in Gomadingen auf die Seite

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMADINGEN-GRAFENECK. Gemeldet worden war ein sogenannter H3-Unfall, oft als schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person definiert. Deshalb rückten am Dienstagmittag gegen 13.20 Uhr die Münsinger und die Gomadinger Feuerwehren, Kreisbrandmeister Wolfram Auch, der Rettungsdienst sowie ein Notarzt auf die Landesstraße 247 zwischen dem Marbacher Dreieck und Marbach aus.

Vor Ort zeigte sich, dass die Situation weniger dramatisch war als zunächst angenommen. »Aus noch ungeklärter Ursache«, so die Polizei, war ein Toyota Mini in einer Rechtskurve in Sichtweite des Schlosses Grafeneck auf die Gegenfahrbahn gekommen. Die 81-jährige Fahrerin habe daraufhin gegengesteuert. Ihr Auto geriet ins Schleudern, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Dabei verletzte sich die Unfallverursacherin leicht, teilt die Polizei mit. Man half ihr, sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Vorsorglich wurde die 81-Jährige zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 4.000 Euro. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (lejo)