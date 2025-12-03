Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Alb-Winter-Quiz: Jahresabo des Alblust-Magazins zu gewinnen

Zwölf Fragen über die winterliche Alb müssen im Quiz der Woche beantwortet werden, damit es die Chance auf einen von zehn attraktiven Preisen gibt. Diesmal gibt es ein Jahresabonnement der Alblust sowie Winterausgaben des Magazins zu gewinnen.

Ein Paradies auch im Winter: Die Umgebung der Salmendinger Kapelle bei Burladingen. Foto: Manfred Grohe/GEA-Repro
Ein Paradies auch im Winter: Die Umgebung der Salmendinger Kapelle bei Burladingen.
MÜNSINGEN. Durch die kalte Winterluft wandern, ein klingendes Museum besuchen und ein köstliches Essen mit Zutaten der Region genießen: All das ist auf der Schwäbischen Alb möglich. Aber wie gut kennen Sie sich dort aus? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz der Woche! Wer alle Fragen beantwortet, hat die Chance auf tolle Preise: Eine von neun Winterausgaben des Magazins Alblust, das am 5. Dezember erscheint und viele Anregungen bietet, mit einem Postkartenset mit Motiven aus dem Magazin. Der Hauptgewinn: ein Jahresabonnement der Alblust. Viel Erfolg!

