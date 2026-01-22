Alb-Gemeinden befassen sich mit Wärmeplanung

Die Wärmeerzeugung hat in Deutschland mit 35 Prozent immer noch den größten Anteil am Gesamtenergieverbrauch. 70 Prozent der Gebäude werden mit fossilen Rohstoffen beheizt. Der Gesetzgeber will, dass sich das ändert.

ENGSTINGEN/HOHENSTEIN/ST. JOHANN. Gesetz ist Gesetz, nach den Städten sind jetzt alle Kommunen verpflichtet, eine Wärmeplanung zu erstellen. Viele Alb-Gemeinden werden dabei von der Klimaschutzagentur Reutlingen unterstützt, deren Mitarbeiter derzeit von Gemeinderatssitzung zu Gemeinderatssitzung ziehen. Jüngst waren Uli Hasert, Geschäftsführer der Klimaschutzagentur, und Abrahim Dold in Hohenstein, Engstingen und St. Johann zu Gast. Die Gemeinderäte aller drei Kommunen gaben dabei den Startschuss für ihr jeweiliges Wärmeplanungskonzept. Die Kosten dafür - in allen drei Gemeinden liegen sie bei rund 44.000 Euro - sind über Zuschüsse gedeckt. Bis Juni 2028 müssen die Pläne stehen - machbar, meint Hasert, der beispielsweise in Engstingen sogar damit rechnet, bereits im Juli 2027 fertig zu sein.

Zum Auftrag gehört eine Bestandsanalyse der Verbräuche aller Gebäude der Gemeinde, die Ermittlung von Energieeinsparungsmöglichkeiten auch in privaten Haushalten und im gewerblichen Bereich, die Beschreibung einer klimaneutralen Wärme-Versorgungsstruktur und Vorschläge, wie man dahin kommen kann. »Was dabei rauskommt, soll kein Papiertiger sein - über 40.000 Euro sind zu schade, um das Ergebnis in der Schublade verschwinden zu lassen«, so Hasert. Ein Verpflichtung, die aufgezeigten Möglichkeiten zu realisieren, bestehe trotzdem nicht. Sollen Projekte umgesetzt werden, sind dafür weitere Machbarkeitsstudien und Detailplanungen nötig.

Gewerbepark Haid als Sonderfall

»Wir werden wissen, wo was geht und wo was nicht geht«, meinte Engstingens Bürgermeister Mario Storz. Hasert legt wert auf die Umsetzung der Vorarbeit seiner Agentur. Ein Beirat aus orts- und sachkundigen Engstingern soll die Arbeit begleiten, damit das Werk nicht im Ungefähren bleibt. »Vor Ort weiß man, was sinnvoll ist und was nicht«, weiß Hasert aus Erfahrungen in anderen Kommunen. Der Beirat soll vier Mal im Jahr tagen, der Aufwand sei überschaubar, wirbt er Freiwillige, gefragt sei nicht Aktenfressen, sondern gesunder Menschenverstand und Ortskenntnis.

Ein Sonderfall - sowohl für Engstingen als auch für Hohenstein - ist die Haid. Das Gewerbegebiet teilen sich die beiden Gemeinden mit der Stadt Trochtelfingen, die Kosten für die Betrachtung sollen aufgeteilt werden. Bestehende Ansätze, etwa die Vorarbeit des Klimaschutzmanagers Philipp Frenz, der die Gemeinde mittlerweile wieder verlassen hat, oder die Planungen zum Nahwärmenetz in Kleinengstingen fließen in die Arbeiten ein.

»Die Wärmeerzeugung hat in Deutschland mit 35 Prozent immer noch den größten Anteil am Gesamtenergieverbrauch - es ist der größte Hebel, den wir in Bewegung setzen können«, betonte Abrahim Dold, der den Gemeinderat in Hohenstein über das Projekt informierte. Immer noch werden 70 Prozent aller Gebäude in Deutschland fossil, also mit Gas und Öl, beheizt. Welche Energiequellen werden wo genutzt, welche Emissionen sind damit verbunden? Wie viele Abnehmer gibt es wo und wie hoch sind die Verbrauchswerte? Das soll analysiert und in entsprechenden Karten dargestellt werden, damit man daraus Schlüsse für die Zukunft ziehen und weiteren Fragen nachgehen kann: Wo sind Wärmenetze sinnvoll? Welche Rolle spielen kommunale Liegenschaften, welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es? Wie geht man mit Neubaugebieten um? Welche Potenziale haben erneuerbare Energien?

Beirat mit lokaler Expertise

Dold will mit Hohenstein im Februar oder März starten, gut ein Jahr werde er brauchen - damit liegt Hohenstein mit Engstingen auf einer zeitlichen Schiene, und auch die Abwicklung ist sehr ähnlich: Auch in Hohenstein soll es einen Beirat geben, neben Verwaltungsleuten und Gemeinderäten sind auch Vereine, Gewerbetreibende, örtliche Energie-Erzeuger und Experten wie beispielsweise der zuständige Schornsteinfegermeister aufgerufen, mitzuwirken.

Noch mehr PV-Anlagen, wie sie in Hohenstein derzeit auf kommunalen Dächern weiter ausgebaut werden? Oder Nahwärmenetze? Viele Strategien sind denkbar, in St. Johann interessierten sich die Räte vor allem für das Thema Nahwärmenetze - auch, weil es dafür einen ganz konkreten Anlass gibt. In den 1990er-Jahren wurde in Würtingen ein kleines Netz für sieben Gebäude aufgebaut: Schule, Rathaus und Gemeindehalle, aber auch das Gasthaus Hirsch, das Harterhaus, das Kommohaus und die Apotheke wurden von einer Holzhackschnitzelanlage und einem zusätzlichen Ölheizkessel in der Schule versorgt.

Nahwärmenetz interessiert in St. Johann

Damals war es eines der ersten seiner Art auf der Alb und damit ein Vorzeigeprojekt, inzwischen aber ist es technisch veraltet und am Ende. Der bisherige Betreiber hat der Gemeinde die Zusammenarbeit deshalb aufgekündigt (der GEA berichtete). Eine Sanierung kommt aus Expertensicht nicht in Frage, eine neue Lösung muss her. Bis die gefunden ist, wird unter anderem ein Heizcontainer, ein Hotmobil, gemietet. Ein Fachingenieurbüro ist bereits eingeschaltet, die Arbeit, die bereits gemacht wurde, soll nicht umsonst gewesen sein: Die Klimaschutzagentur werde Kontakt aufnehmen, versicherte Hasert. »Wir schaffen nicht doppelt, die Ergebnisse fließen in die Planungen ein«, betonte auch Bürgermeister Florian Bauer.

Gemeinderätin Veronika Kraiser aus Gächingen, wo aktuell ein weiterer Abschnitt im Gebiet »Hinter der Kirche« erschlossen wird, schnitt die Frage nach dem Umgang mit Neubaugebieten an. Kann man künftige Bauherren mehr oder weniger verpflichten, sich einem Nahwärmenetz anzuschließen? Theoretisch ja, so Hasert, allerdings ist der Zug in Gächingen abgefahren: Es gibt schon einen rechtskräftigen Bebauungsplan. Dass Nahwärmenetze eine Option, aber kein Allheilmittel sind, verdeutlichte Hasert auch mit einer Zahl: Nur zehn bis 15 Prozent aller Bestandsgebäude kommen erfahrungsgemäß für einen Anschluss an ein Netz in Frage. (GEA)