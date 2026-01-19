AfD-Kandidat Alexander Gräff will im Landtag die Alb im Blick behalten

Bitte aktivieren Sie Javascript

TROCHTELFINGEN. Wenn die AfD bei der Landtagswahl ein Zeichen setze, werde die Brandmauer fallen, davon ist Alexander Gräff überzeugt, Schwarz-Blau könnte was werden. Der 56-Jährige aus Trochtelfingen tritt im Wahlkreis Hechingen-Münsingen für die AfD an, in der Rechtspartei hat er einen raschen Aufstieg hingelegt. Gräff ist erst 2024 in die Partei eingetreten, geliebäugelt habe er damit schon ein paar Jahre länger. Kontakte habe es immer wieder gegeben, bekannt geworden sei er durch seinen mittlerweile geblockten Instagram-Blog »Aufreger der Woche«. Eigentlich war Herbert Gah als Direktkandidat gesetzt, er zog sich dann aus gesundheitlichen Gründen zurück. Gräff war zuerst Ersatzkandidat, setzte sich dann in einem zweitägigen Wahlmarathon durch: »Gah hat mich gefragt, ob ich Ersatzkandidat werden wolle - kein Problem. Dann war ich plötzlich Kandidat«, erzählt er. Bei der AfD sitzt er im Vorstand des Reutlinger Kreisverbands und ist Landesdelegierter, über die Landesliste ist er nicht abgesichert, muss also Platzhirsch Manuel Hailfinger von der Union schlagen.

Gräff war lange Jahre treuer CDU-Wähler, Franz-Josef Strauß ist neben Donald Trump eines seiner Vorbilder. Auch vom Autokanzler Gerhard Schröder hält er viel, von Helmut Kohl und Angela Merkel wenig, von Friedrich Merz gar nichts: »Viel versprochen, nichts gehalten«. Das Umdenken habe nach der Flüchtlingskrise 2015 eingesetzt. Die AfD erstarkte und »die haben gemacht, was ich gedacht habe«. Zuwanderung und Sicherheit sind also Themen, die ihn umtreiben. Die AfD wolle nicht jeden abschieben. Aber wer illegal im Land ist, müsse gehen, auch wenn er schon 20 Jahre hier unauffällig lebt: »Wenn ich 20 Jahre ohne Führerschein unfallfrei Auto fahre, werde ich ja trotzdem bestraft«. Wer schafft und was leistet, legal, könne bleiben, auch wenn er mal krank oder arbeitslos werde. Wer kriminell wird dagegen nicht. Der Messerangriff in einem Ulmer Mediamarkt, verübt von einem ausreisepflichtigen Eritreer am 14. Januar, helfe der Partei, »so traurig das auch ist«.

Digitalisierung und ÖPNV

Was glaubt Gräff im Landtag erreichen zu können? Er wolle klar seine Meinung sagen, und sich für alles einsetzen, was er für richtig hält. Auch über Parteigrenzen hinweg, das Parteibuch sei nicht so wichtig. Der Trochtelfinger behält dabei die Alb im Blick. Dass es mit der Digitalisierung auf dem Land einfach nicht vorangehe, bringt ihn in Rage: »Das muss Deutschland doch hinbekommen«. Industrie, Dienstleister aber auch Landwirte: Ohne digitale Netze würden alle nach hinten geworfen, abgehängt. »Zu diesem Thema will ich auch in den Ausschuss.« Und vielleicht auch in den, in dem es um den öffentlichen Personennahverkehr geht. Eine Katastrophe, meint Gräff, ab 20 Uhr müsse man im Regen von Engstingen nach Trochtelfingen laufen. Geld werde ja ausgeben, aber das müsse auch sinnvoll sein. Von teuren Experimenten wie den E-Bussen in Reutlingen hält er wenig, für das Geld sollten lieber mehr günstige konventionelle Busse - und dazu die nötigen Fahrer - auf der Alb eingesetzt werden. »Da werde ich mich auch mit den Reutlingern anlegen«, verspricht der Älbler. Auf jeden Fall müsse »die Mobilität auf der Alb viel besser werden«.

Atomstrom ja, Windprks auf der Alb nein

Nicht nur die Älbler, die meist lange Wege zurücklegen müssen, leiden unter hohen Energiekosten. Sprit ist teuer - wenn auch nicht Ländersache. Geld, das an der Tankstelle ausgegeben werde, fehle im Einzelhandel, wer Spritgeld sparen will, kauft im Internet. Die Folge seien aussterbende Innenstädte. Nicht besser sehe es beim Strom aus. Gräff will zurück zur Atomkraft, Kohle gehe zur Not. Beim Ausbau der Windenergie sei das Maß bereits erreicht, er sei ein Gegner der Windräder. Furchtbar findet er nicht nur den gerade wachsenden Gomadinger Windpark. Dazu müsse es Volksabstimmungen geben, »das muss man stoppen, fertig«. Photovoltaik ja, eine Anlage gehöre auf jedes Dach, mit der Möglichkeit zur Eigennutzung. Aber große Freiflächenanlagen sollten besser über Parkplätzen und auf Industriegebäuden als auf wertvollen Äckern installiert werden.

Auch Bildung ist Ländersache, der Schwerpunkt an Schulen solle laut Gräff auf den »harten« Fächern - Mint, Erdkunde, Sprachen - liegen. Auf Religion kann der ehemalige Katholik verzichten: Bei evangelischen, katholischen, muslimischen, hinduistischen oder konfessionslosen Schülern sei das nicht mehr zu leisten. Diese Meinung würde sicher nicht allen in der eigenen Partei gefallen, glaubt der Kandidat. Bildung solle im Vordergrund stehen und Lehrer müssten ideologisch oder religiös neutral sein. Denn jetzt fange bereits in der Schule die Spaltung der Gesellschaft an.

Kandidatencheck Name: Alexander Gräff

Geboren: 26. Mai 1969 in Reutlingen

Konfession: Katholisch

Wohnort: Trochtelfingen

Familienstand: verheiratet, Vater von drei erwachsenen Kindern, Opa von zwei Enkelkindern

Beruf: Kfz-Mechatroniker und Berufskraftfahrer

Derzeitige politische Ämter: Vorstandsmitglied der AfD Reutlingen und noch tätig als Landesdelegierter

Buchtipp: »Genial gezündet« von Roland Arnold

Lieblingsfilm oder -serie: »Two and a half Men«

Lieblingsmusik: Schlager bis Rock, als Mitglied der Albmusikanten natürlich Volksmusik

Hobbys: Motorsport, zwei Guinness Rekorde im Driften, Modellbau

Bevorzugtes Fortbewegungsmittel: Als Motorsportler das Auto

Vorbilder: Donald Trump mit America First

Zentrales politisches Anliegen in einem Satz: Die Zukunft unserer Kinder wieder sicher, frei und lebenswert zu gestalten und dafür zu kämpfen

Außer seiner erst kurzen Zugehörigkeit zur AfD und einer gescheiterten, aber öffentlichkeitswirksamen, Bürgermeisterkandidatur in Sonnenbühl, verfügt Alexander Gräff noch über keine politischen Erfahrungen. Seinen Vorteil sieht der gelernte Mechatroniker und Berufskraftfahrer eher in seiner Bodenständigkeit. Und als Motorsportler mit Weltrekorden im Driften habe er Leistungsfähigkeit und Durchsetzungsvermögen bewiesen. (GEA)