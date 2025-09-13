Wo werden die Tram-Trains in Pfullingen fahren?

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Professor Dr. Tobias Bernecker, Geschäftsführer des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, setzt auf Transparenz und sagt, dass – verglichen mit anderen Infrastrukturprojekten – die verfügbaren Informationen zur Stadtbahnplanung in Pfullingen für eine Vorplanung bereits sehr viel umfassender seien, als es vielerorts der Fall ist.

GEA: Herr Bernecker, die Trassenentscheidung für die Regional-Stadtbahn in Pfullingen steht im Herbst an. Wie ist der aktuelle Stand der Planungen?

Bernecker: Die zweite Phase der Vorplanung ist nahezu abgeschlossen. Die Pläne werden in den kommenden Wochen dem Gemeinderat Pfullingen zur Beratung vorgelegt. Beide Pfullinger Trassen wurden darin detailliert weiter ausgearbeitet. Die Planung wurde vor allem dort, wo sich aus den ersten Zwischenergebnissen Folgefragen ergeben haben, nochmals vertieft. Neu hinzugekommen ist auch eine vergleichende standardisierte Bewertung, um mehr Sicherheit über Bau- und Folgekosten, Nutzen und Wirtschaftlichkeit der beiden Trassenvarianten zu erhalten. Derzeit wird auch noch an einem Verkehrsgutachten gearbeitet, das die Auswirkungen auf den sonstigen Straßenverkehr bewertet.

Warum setzt der Zweckverband auf die alte Bahntrasse?

Bernecker: Der Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb setzt allein auf die bessere Trasse. Dabei haben wir immer betont, dass sich unter Zuhilfenahme der standardisierten Bewertung im Planungsverfahren herauskristallisieren muss, welche der beiden Trassenführungen in Pfullingen dies ist. Wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, muss entschieden werden. An diesem Punkt stehen wir jetzt. Das gilt übrigens auch in Reutlingen für die Abwägung zwischen Lederstraße, Gartenstraße oder Honauer Bahn.

Die Kritik an der Trassenführung auf der Bahntrasse ist groß. Gegner befürchten den Verlust des Radwegs oder Komplikationen aufgrund der Schranke. Können Sie die Bedenken nachvollziehen oder sogar entkräften?

Dass es Fragen und auch Bedenken gibt, ist absolut nachvollziehbar. Die meisten der genannten Kritikpunkte wurden aber bereits mit den ersten Planungsergebnissen im Frühjahr ausgeräumt. Hier gilt es, auch die Fakten zur Kenntnis zu nehmen. Erstens: Der bestehende Radweg kann erhalten bleiben, wenn die Stadtbahn auf der alten Bahntrasse geführt werden sollte. In weiten Abschnitten wird er sogar breiter werden können als die heutigen 2,50 Meter. Zweitens: Die Bahnübergänge in Pfullingen werden mit modernen Lichtzeichenanlagen gesichert, ähnlich wie Verkehrsampeln. Schranken sind nicht vorgesehen. Bei einer Exkursion des Pfullinger Gemeinderats nach Karlsruhe im Juli dieses Jahres konnten sich die Gremienmitglieder davon überzeugen, dass die durchschnittliche »Schließzeit« einer solchen Anlage bei Durchfahrt einer Bahn bei rund 30 Sekunden liegt. Also ähnlich lang, wie eine Fußgängerampel für den Autoverkehr »Rot« zeigt, nachdem ge-drückt wurde.

Und was ist mit dem Lärm?

Auch davon, wie leise eine moderne Stadtbahn bei der Vorbeifahrt ist, haben sich die Gemeinderäte in Karlsruhe ein Bild gemacht. Selbstverständlich ersetzt dies kein Gutachten. Diese werden im Zuge der Planfeststellung erstellt, und die gesetzlich vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen umgesetzt. Wiederum gilt das für beide Trassen: Da gibt es keine Unterschiede.

Viele Pfullinger sorgen sich auch um die Bäume am Radweg und oberhalb der Bahntrasse?

Bernecker: Zu den Ergebnissen der zweiten Phase der Vorplanung gehören auch Pläne, die jeden Baumstandort im Detail zeigen und bewerten. Das war ja auch ein zentrales Thema im Gemeinderat. Bereits die erste Planungsphase hat aber gezeigt: Auf der alten Bahntrasse können die Gleise im Bereich des Bahnhofs am Rand der Grünanlagen geführt werden. Auch wurde dort ein Rasengleis vorgesehen. Daneben liegt dann die Grünzone. Anders sieht es hingegen bei den Kirschbäumen entlang der alten Bahntrasse aus: Diese müssten weichen, wenn die Stadtbahn kommt, und es würden Ersatzpflanzungen vorgenommen. Auch auf der Innenstadttrasse wird es Fällungen und Neupflanzungen geben müssen. Ein Großteil der Alleebäume kann aber voraussichtlich erhalten werden. Auch hierzu hat sich der Gemeinderat Pfullingen in Karlsruhe verschiedene Lösungsvarianten angeschaut.

Was sind in Ihren Augen die entscheidenden Punkte, die gegen eine Verkehrsführung durch die Innenstadt sprechen?

Bernecker: Ich denke, wir müssen es umgekehrt betrachten: Die größten Vorteile aus einer Führung der Stadtbahn auf der Innenstadttrasse ergeben sich für Pfullingen selbst. Die Lage der Haltestellen ist optimal für die Erreichbarkeit der Stadt, zum Beispiel zum Einkaufen, für Arztbesuche und als Schulstandort. Und die Pfullinger kommen schnell und umsteigefrei nach Reutlingen, Tübingen, Bad Urach oder zum Wandern auf die Alb. Diese Vorteile, denen im Vergleich mit der alten Bahntrasse eine um rund vier Minuten längere Fahrzeit für alle Fahrgäste zwischen Reutlingen und Alb gegenübersteht, gilt es nun bei der Trassenfestlegung in die Waagschale zu werfen. Wir tun dies über die standardisierte Bewertung, aber es gibt natürlich auch noch die politische Debatte, die aus der Stadt heraus zu gestalten und zu führen ist.

Egal, für welche Trasse sich die Stadt entscheidet – wie lange werden die Bauarbeiten dauern?

Hier spielt es schon eine Rolle, für welche Trasse sich die Stadt entscheidet. Zunächst muss nämlich das Baufeld frei gemacht werden, das heißt, es finden vor allem Arbeiten im Untergrund statt, wie etwa Leitungsverlegungen. Anschließend sind die Ingenieurbauwerke zu errichten, zum Beispiel sechs zu bauende Brücken entlang der alten Bahntrasse. Dann erst erfolgen die eigentlichen Gleisbauarbeiten und zum Schluss die Wiederherstellung des Straßenraums. Nehmen Sie als Beispiel den Bau der Straßenbahnlinie 2 in Ulm zum Kuhberg und zur Wissenschaftsstadt Ende der 2010er-Jahre. Dort hat der Bau inklusive dieser Vorarbeiten rund zweieinhalb Jahre für insgesamt zehn Kilometer neue zweigleisige Strecke gedauert.

Nicht nur die Bürger klagen über einen Mangel an Informationen, auch aus den Reihen des Gemeinderats ist zu hören, dass die Basis für Entscheidungen etwas dürftig ist. Wie erklären Sie sich das?

Bernecker: Man muss immer berücksichtigen, wie weit die Planung fortgeschritten ist. Verglichen mit anderen Infrastrukturprojekten sind die verfügbaren Informationen zur Stadtbahnplanung in Pfullingen für eine Vorplanung bereits sehr viel umfassender, als es vielerorts der Fall ist. Nicht nur die Pläne, sondern zum Beispiel auch die Ergebnisse der bisherigen Bürgerbeteiligung sind für alle transparent auf unserer Website dokumentiert. Wer sich nicht ausreichend informiert fühlt, kennt diese Angebote des Zweckverbands möglicherweise noch nicht, oder hat sie bislang nicht in vollem Umfang genutzt. Ich will Sie einladen: Bitte tun Sie dies. Die Seite wird fortlaufend weiter aktualisiert. Und wenn Sie sich nicht nur digital informieren wollen, steht Ihnen bei weiteren Fragen die Planungsabteilung des Zweckverbands gerne zur Verfügung. Vor dem Trassenentscheid im Gemeinderat werden wir gemeinsam mit der Stadt auch wieder eine Bürgerinformation vor Ort in Pfullingen anbieten, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Diese wird aller Voraussicht nach Mitte Oktober im Kulturhaus Klosterkirche stattfinden.

Die Regional-Stadtbahn kostet viel Geld. Was sagen Sie denjenigen, die behaupten: Pfullingen profitiert davon überhaupt nicht?

Bernecker: Dass die Zahlen, Daten und Fakten eine andere Sprache sprechen.

Apropos Geld? Wie viel kostet eigentlich das Ganze die Stadt Pfullingen?

Bernecker: Die nicht von Bund und Land getragenen Kostenanteile für Planung, Bau und Betrieb der Regional-Stadtbahn teilen sich die Verbandsmitglieder des Zweckverbands. Für die Stadt Pfullingen selbst fallen keine direkten Zahlungen an den Zweckverband an. In welcher Form der Landkreis Reutlingen als Verbandsmitglied die Echaztalgemeinden an seinem Finanzierungsanteil an der Echaztalbahn beteiligt, entscheidet der Kreistag. Zwischen Region, Land und Bund ist die Finanzierung aber klar geregelt: 90 Prozent der Baukosten übernimmt der Bund, weitere 5 Prozent das Land.

Gibt es konkrete Zahlen?

Bernecker: Die voraussichtlichen Baukosten der Echaztalbahn wurden zu Beginn der Vorplanung für den Abschnitt Reutlingen Süd bis Engstingen mit rund 195 Millionen Euro geschätzt. Davon entfallen knapp 24 Millionen Euro auf den Landkreis Reutlingen. Auch für die voraussichtlichen Betriebskosten der Linien, die zukünftig auf der Echaztalbahn verkehren, hat der Zweckverband bereits 2021 Zahlen genannt, sowohl zum regionalen Eigenanteil (rund 1,6 Millionen Euro pro Jahr für die »Echaztal-Stamm-linie« S5) als auch zur Beteiligung des Landes an den Betriebskosten. Diese Zahlen finden Sie übrigens auf unserer Website. Die Kostenannahmen werden derzeit auf Basis der Vorplanungsergebnisse fortgeschrieben.

Viele Projekte werden in der Bauphase deutlich teurer?

Bernecker: Eine »Kostenexplosion«, wie zuletzt in manch anderen Projekten, zeichnet sich dabei nicht ab. Das lässt sich jetzt schon sagen. Was auch noch wichtig ist: Die Betriebskosten umfassen immer auch die Unterhaltung der Gleisanlagen und die Instandhaltung der Fahrzeuge. Und über Ersatzbeschaffungen spricht man bei Stadtbahnen frühestens in 30 bis 50 Jahren.

Was passiert eigentlich, wenn sich der Gemeinderat im November nicht für eine der beiden Trassen entscheiden kann?

Dann obliegt es der Verbandsversammlung des Zweckverbands der Regional-Stadtbahn, zu entscheiden, wie in der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Echaztalbahn mit der Trassenfrage weiter umgegangen werden soll. Ich denke aber, dass dies eine rein theoretische Frage ist. Der Pfullinger Gemeinderat wird es sich nicht nehmen lassen, über die Führung der Bahn in seiner Stadt zu entscheiden. (GEA)

