Wie geht es mit dem Johanneshaus in Eningen weiter?

Das Johanneshaus in Eningen kann für öffentliche und soziale Einrichtungen genutzt werden und steht zur Verfügung.

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Für das evangelische Johanneshaus samt dem benachbartem Pfarrhaus sucht die Kirchengemeinde Interessenten für eine mögliche weitere Verwendung. Das geht aus einer Mitteilung der evangelischen Kirchengemeinde Eningen hervor.

Zuletzt war das im Jahr 1975 erbaute Gemeindezentrum mit rund 500 Quadratmetern Nutzfläche vom katholischen Kindergarten St. Raphael als Interimsquartier genutzt worden. Der Kindergarten ist im vergangenen Oktober in seine neue Räumlichkeiten am Bruckberg eingezogen. Das Johanneshaus ist wieder frei. Da Pfarrerin Regina Weiss nach Ostern auf die Pfarrstelle in Hausen ob Verena wechseln wird, muss auch die Zukunft des neben dem Johanneshaus gelegenen Pfarrhauses in der Hölderlinstraße mitbedacht werden. Mittelfristig möchte sich die evangelische Kirchengemeinde von beiden Gebäuden trennen.

Weil es sich um eine Gemeinbedarfsfläche handelt, kann das 3.000 Quadratmeter große Areal derzeit nur für öffentliche Zwecke wie eine Schule, ein Seniorenzentrum oder eine andere soziale Einrichtung genutzt werden. Für anderweitige Zwecke wäre eine kostenpflichtige Änderung des Bebauungsplans notwendig, heißt es weiter in der Mitteilung. (k)