Wasser im Technikschacht legt Pfullinger Brunnen trocken

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Von wegen alle Brünnlein fließen, der Marktplatzbrunnen liegt auf dem Trockenen. Das fällt besonders auf, seit in der Stadt richtig was los ist. Und nicht nur vor dem Rathaus plätschert es nicht, auch die Wasserspiele an der Kirche sind noch nicht in Betrieb. Das war auch kurz Thema in der jüngsten Verwaltungsausschuss-Sitzung des Pfullinger Gemeinderats. Traude Koch (GAL) fragte nach, warum der Marktbrunnen nicht sprudelt. In den Elektronikschacht dringe Wasser ein, erklärte Bürgermeister Stefan Wörner, ein Problem, das bekannt sei. Und da der Brunnen und die Wasserspiele an einer Steuerung hängen, muss der Schaden nun behoben werden. Das soll demnächst der Fall sein. Bis Mitte Juli, versicherte der Bürgermeister, werden Marktplatzbrunnen und Wasserspiele sprudeln. (us)