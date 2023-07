Unwetter hinterlässt Schäden im Kreis Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Wassereinbruch in Gebäuden und umgestürzte Bäume: Zwischen 22.20 Uhr und 23 Uhr tobte ein Orkantief über Reutlingen. Besonders betroffen waren die Stadtbezirke Gönningen, Bronnweiler, Ohmenhausen und auch die Stadtmitte. Extrem heftiger Starkregen mit 50 Liter pro Quadratmeter ergoss sich über Gönningen und setzte Keller unter Wasser. Im Bereich Südbahnhof kam es wegen herabgestürzten Ästen auf die Oberleitung zu einem Stromausfall.

39 Einsätze der Feuerwehr

Insgesamt rückte die Berufsfeuerwehr und die Abteilungen Freiwillige Feuerwehr Gönningen, Bronnweiler, Ohmenhausen, Mittelstadt, Betzingen und Stadtmitte zu 39 Einsätzen aus. Die Feuerwache wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Sondelfingen und Rommelsbach nachbesetzt. Ebenso wurde die Integrierte Leitstelle personell aufgestockt. Koordiniert wurden die Einsätze von der Führungsunterstützungseinheit.

In der Reutlinger Wörthstraße ist ein Walnussbaum entwurzelt worden und teilweise auf ein Haus gestürzt. Foto: Rahmig In der Reutlinger Wörthstraße ist ein Walnussbaum entwurzelt worden und teilweise auf ein Haus gestürzt. Foto: Rahmig

Dachstuhlbrand in Pfullingen

Vermutlich durch einen Blitzeinschlag während des heftigen Unwetters ist am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr in der Wolfgangstraße in Pfullingen ein Dachstuhlbrand verursacht worden. Die Feuerwehr Pfullingen war schnell vor Ort, um zu löschen. Um die Bewohner des Mehrfamilienhauses, die das Gebäude verlassen hatten, kümmerten sich Einsatzkräfte des DRK. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. (GEA)