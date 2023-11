Sterne mit Kinderwünschen in der Pfullinger Stadtbücherei

Der Wunschsterne-Baum ist in der Stadtbücherei aufgestellt. Wer einem Kind eine Freude bereiten möchte, kann einen Stern abholen. FOTO: STADT PFULLINGEN

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Pfullinger Wunschsterne-Aktion geht in die nächste Runde: In der Stadtbücherei ist der Christbaum aufgebaut, behängt mit zahlreichen Wunschsternen von Kindern aus der Echazstadt. Jetzt sind die Spender am Zug: Sie können Kindern einen Geschenkwunsch erfüllen und damit glücklich machen.

Die gemeinsame Aktion der Pfullinger Stiftung Zeit für Menschen, des Bürgertreffs, der Stadtbücherei und der Stadt Pfullingen ist sehr gut angelaufen, darin sind sich die Organisatoren einig. Nach dem Vorbild des Reutlinger Sternefun-kelns sollen sich erstmals auch in Pfullingen bedürftige Kinder im Alter bis 14 Jahre über ein Geschenk aus einer Weih-nachtsverteilaktion freuen dürfen.

Bis zum Stichtag haben sich rund 140 Mädchen und Jungen einen Wunschzettel beim Bürgerservice abgeholt. Teilnahmeberechtigt waren Kinder aus finanziell prekären Lagen, etwa wenn ihre Eltern Wohngeld, Arbeitslosengeld oder die Grundsicherung erhalten.

Die Geschenkwünsche der Kinder im Wert von maximal 30 Euro wurden dann auf die großen, gelben Sterne geklebt und an den Weihnachtsbaum gehängt. Nun warten sie im Foyer der Stadtbücherei auf ihre Abholer.

Bescherung Mitte Dezember

Spender können sich zu den gewohnten Öffnungszeiten der Stadtbücherei also ab sofort einen Wunschstern vom Weihnachtsbaum mitnehmen. Sie können das Geschenk einkaufen und hübsch verpacken. Wichtig ist, dass der Stern mit dem Wunsch auf das Päckchen geklebt wird, damit die Geschenke auch richtig zugeordnet werden können. Die so verpackten Geschenke können bis spätestens Freitag, 8. Dezember, wieder in der Stadtbücherei abgegeben werden.

Die Bescherung für die Kinder wird am Freitag, 15. Dezember, nachmittags sowie am Samstag, 16. Dezember, vormittags mit einem kleinen Rahmenprogramm, jeweils zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei Pfullingen stattfinden, teilt die Stadtverwaltung mit. (eg)