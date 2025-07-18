Spielerisch das Reiten lernen: Seit 20 Jahren gibt Petra Höss in Lichtenstein Unterricht

In der Bambini-Reitstunde wird Reiten spielerisch vermittelt. Hier gibt Petra Höss einer Anfängerin zwei Puppen, die helfen sollen, beim Reiten die Hände ruhig zu halten.

LICHTENSTEIN-UNTERHAUSEN. Rosen blühen in der Sonne, Kinder lachen, Kater Silvester schnurrt, Pferde spitzen neugierig die Ohren: Das Reitzentrum Lichtenstein, inmitten von Wiesen in Unterhausen gelegen, strahlt Ruhe und Heiterkeit aus. Genau die richtige Atmosphäre, die Inhaberin Petra Höss für ihr Projekt benötigt. »Wir sind eine Kinderreitschule«, sagt sie. »Kinder sollen hier die Grundlagen des Reitens und der Pferdepflege lernen.« Hunderte sind in den zurückliegenden 20 Jahren im Reitzentrum ausgebildet worden. Und der Erfolg bestätigt das Engagement von Petra Höss.

Kinderaugen leuchten, wenn sie auf den Hof kommen und Hans, Emil, Hugo, Whoopie oder Prinzessin Lillifee entdecken – Ponys in allen Farben, Größen und Rassen, vom kleinen Shetty über Welsh und Dartmoor bis zum Deutschen Reitpony. 20 Tiere stehen allen zur Verfügung, die Spaß am Umgang mit den Pferden haben und Reiten lernen wollen. »Meine Idee ist, dass Kinder ohne eigenes Pferd ein Pony und eine Top-Ausrüstung zugeteilt bekommen, als ob sie selbst die Besitzer seien,« sagt Petra Höss.

Die 53-jährige, die aus Bad Urach stammt, setzte schon als Elfjährige alles daran, sich ihre Reitstunden selbst zu finanzieren. Danach arbeitete sie als Tierarzthelferin in der Pferdeklinik in Dettingen. »Später war ich als mobile Reitlehrerin, Ausbilderin und Bereiterin unterwegs.« Petra Höss begann, gelegentlich Kindern Unterricht zu erteilen, und entschloss sich dann, sich mit ihrem eigenen Reitbetrieb selbständig zu machen. »Ich war die erste Ich-AG in Reutlingen«, erinnert sie sich und lacht. Auch die große Reithalle entstand damals.

»Jeden Tag dreht sich alles um Kinder und Ponys. Ohne Urlaub, ohne Ostern, ohne Weihnachten«

»Ich lebe mit dem Reitstall«, sagt sie. »Jeden Tag dreht sich von 6 bis 23 Uhr alles um Kinder und Ponys. Ohne Urlaub, ohne Ostern, ohne Weihnachten.« Wer Tiere zu versorgen hat, muss dies täglich tun. Nur eine Vollzeitkraft steht der Sportlerin zur Seite. Auf dem Hof gehört es dazu, dass auch die Kinder Verantwortung übernehmen. »Sie müssen Trensen ordentlich aufhängen, Sättel aufräumen, Paddock, Halle und Koppel sauber halten, die Pferde putzen und beim Füttern helfen – eben genau so, als ob ihnen die Tiere gehören würden.« Das schule das Pflichtbewusstsein und das Selbstvertrauen und sei letztlich auch absolut nötig, um den großen Betrieb am Laufen zu halten.

Die Jüngsten in der Bambini-Reitstunde werden behutsam ans Thema Pferd herangeführt. Ältere Schülerinnen begleiten sie bei den ersten Schritten und führen zunächst das Pony. Zusätzlich hat Petra Höss sich Spiele ausgedacht, um die Stunde für die Kindergartenkinder locker und abwechslungsreich zu gestalten. Zum Beispiel bekommt eine Kleine im Sattel zwei Plüschvögel in die Hand. »Du musst gut aufpassen, dass den Vögeln nicht schwindlig wird«, sagt Betreuerin Rebecca. Auf diese Weise lernen die Kinder spielerisch, auf dem Pferderücken ihre Hände ruhig zu halten.

Oder es wird eine kleine Waschküche aufgebaut. Dabei müssen die kleinen Reiterinnen und Reiter absteigen, die bunten Wäschestücke holen, sie auf die Leine hängen, die die Eltern halten, und wieder aufs Pferd steigen. Das klingt einfach, aber so lernen die Dreijährigen wie nebenbei, die Ponys zu »händeln«, zu führen und alles miteinander zu koordinieren. Sie üben den Austausch und schüchterne Kinder gewinnen Vertrauen. »Auch das ist wichtig«, meint Petra Höss, die gleich einen ganzen Schrank voll derartiger Ideen hat. »Die gehen mir nicht aus«, meint sie lachend. Ältere Schülerinnen und Schüler drehen allein ihre Runden und bekommen dabei die Haltung, den Sitz oder die sogenannten Hilfen korrigiert, die dazu dienen, sich dem Pferd verständlich zu machen.

In der Reithalle gibt es auch einen Schulungsraum. Auf Hockern mit Sätteln sitzend, schauen die Kinder Filme wie das Pferdemärchen »Ostwind«, lernen etwas über Pferdefütterung und -krankheiten oder über die Lederpflege. Spaß macht es ihnen auch, in der Gruppe mit den Pferden spazieren zu gehen, in der Reitanlage Halloween- oder Geburtstagspartys zu feiern oder zu Betrieben zu fahren, die ihnen zeigen, wie Sättel hergestellt werden.

Frühere Schülerinnen von Petra Höss haben es weit gebracht. Die Reutlinger Dressurreiterin Annika-Berenike Dörr erhielt das Goldene Reitabzeichen, für das man zehnmal in der schwersten Turnierklasse S gewonnen haben muss, und ist erfolgreich bis zur Klasse S***. Lena Erkner war Baden-Württembergische Meisterin im Pony-Springen und ist bis zum Klasse M**-Springen erfolgreich. Jana Erkner war beim »Preis der Besten« und bei der Deutschen Meisterschaft dabei und platzierte sich mit Großpferden bis zu S*-Springen. Die ehemalige Schülerin Emilia Sondershaus reitet im Landeskader, Benedict Sondershaus ritt bis zur S-Dressur. Anna Riepl gewann mehrfach Dressurwettbewerbe der Klasse M. »Es ist ganz besonders wichtig, gleich von Beginn an auf Qualität und gute Ausbildung zu setzen«, betont Anna-Berenikes Mutter Sabine Dörr. (GEA)