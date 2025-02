Es gilt als Nationalspiel der Schwaben, ist bei vielen mittlerweile aber in Vergessenheit geraten. In der Kreissparkasse Pfullingen und in einem Freundeskreis kommen aber immer noch regelmäßig Benoggl-Karten auf den Tisch. Was den Reiz des Spiels ausmacht.

Foto: Bernd Ruof Foto: Bernd Ruof

