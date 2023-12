Krankenwagen bringt schwer kranke Pfullingerin zum Fest nach Hause

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN/PFULLINGEN. Die Verlegung ins Hospiz ist für die Betroffenen meistens die wohl letzte Reise auf dem endenden Lebensweg. Schließlich ermöglichen es Hospize Schwerkranken, gut betreut und in Würde zu sterben. Zugleich sind sie Orte des Lebens: Hier wird gefeiert, Abschied genommen und getrauert. Und manchmal geschieht auch ein kleines Weihnachtswunder: so wie am Heiligen Abend in diesem Jahr.

Erlebt hat dies eine 58-Jährige aus Pfullingen, die nach einem Schlaganfall halbseitig gelähmt ist und zudem an Lungenkrebs leidet. Die schwer kranke Mutter mehrerer erwachsenen Kinder kam in das Eninger Hospiz, als die Versorgung zu Hause im Nachbarort immer schwieriger wurde. Kurzzeitig kann die Frau im Rollstuhl sitzen, ist aber hauptsächlich an ihr Bett gefesselt und auf Schmerzmittel angewiesen. Kaum denkbar, in dieser Situation Weihnachten zu Hause im Kreis der Familie zu feiern.

Doch eine Mitarbeiterin der psychosozialen Begleitung im Eninger Hospiz Veronika hatte die entscheidende Idee: Sie fragte bei den Maltesern Neckar-Alb an, die Herzenswunschfahrten für Menschen an deren Lebensende möglich macht. Heike Klinger, Koordinatorin des Projektes »Herzenswunsch-Krankenwagen« in den Landkreisen Reutlingen, Esslingen, Tübingen und Zollernalb bei den Maltesern, machte sich umgehend auf die Suche nach Einsatzkräften, die die Fahrt ehrenamtlich abdecken würden. Und wurde prompt fündig: Die Reutlinger Stadtgliederung der Malteser stellte ihren Krankentransportwagen und mit Alexander Thomys einen Einsatzsanitäter zur Verfügung, aus der Gliederung Rottenburg kamen der Rettungssanitäter Oliver Brudny und die Rettungshelferin Diana Grams dazu.

Herzenswunschfahrten der Malteser Der Herzenswunsch-Krankenwagen ist ein spendenfinanziertes Angebot, bei dem sich die Einsatzkräfte der Malteser zudem ehrenamtlich einbringen. Gestartet wurde das Projekt 2015.

Alle drei nahmen sich am Heiligen Abend eine Auszeit von den eigenen Weihnachtsfeierlichkeiten, um der schwer kranken 58-Jährigen zu ermöglichen, Weihnachten nochmals wie gewohnt im Kreise der Familie feiern zu können.

Dabei war das Staunen schon beim Abholen der Patientin am Hospiz groß, denn der Krankentransportwagen der Malteser präsentierte sich mit Lichterketten weihnachtlich geschmückt. »Am dritten Advent haben wir uns bei einer Weihnachtsaktion in Metzingen beteiligt, bei der ein geschmückter Fahrzeugkorso an verschiedenen Stationen haltmachte und Kinder beschenkt wurden«, berichtet Alexander Thomys, zugleich Stadtbeauftragter bei den Reutlinger Maltesern. »Als wir dann von der Herzenswunsch-Fahrt erfahren haben, war für uns klar, dass wir die Lichterketten noch ein paar Tage länger am Fahrzeug behalten.«

Entsprechend groß war die Begeisterung bei der Familie, auf der Heimreise am dunklen Abend wurden prompt noch Fotos des Einsatzfahrzeuges gemacht. Überhaupt zeigten sich die Angehörigen und die Patientin überaus dankbar, dass die Malteser das Weihnachtsfest in dieser Form möglich gemacht haben. Für die Helfer gab es Mandarinen und Süßigkeiten – und das Team des Hospizes berichtete, dass die Aufregung und Vorfreude schon am Tage so groß war, dass an die Gabe von Beruhigungsmitteln gedacht wurde.

Die Sanitäter Alexander Thomys (rechts) und Oliver Brudny vor dem Eninger Hospiz Veronika. Foto: privat Die Sanitäter Alexander Thomys (rechts) und Oliver Brudny vor dem Eninger Hospiz Veronika. Foto: privat

»Es hat alles wunderbar geklappt. Alle waren gut drauf und happy, dass es geklappt hat. Die Patientin hat sich super gefreut – wir haben alles richtiggemacht«, bilanzierte Rettungssanitäter Brudny, der sich während der Fahrt federführend um die 58-Jährige kümmerte, die zudem von einer ihrer Töchter begleitet wurde. Besonders ergreifend war die Verabschiedung, als die Dame bereits wieder auf der Krankentrage im Wohnzimmer lag. Diskret rückten die Helfer der Malteser in den Hintergrund, als sich die Familienmitglieder verabschiedeten, ehe die Rückfahrt ins Hospiz angetreten wurde.

»Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, die Fahrt so kurzfristig zu organisieren«, freute sich Heike Klinger von den Maltesern Neckar-Alb. Schließlich erfolgte die Anfrage erst sechs Tage vor Weihnachten. Das Angebot der Herzenswunschfahrten steht indes allen Menschen offen, die schwer erkrankt sind oder deren Leben dem Ende entgegengeht. Oftmals sind die Menschen in ihrer letzten Lebensphase auf medizinische Betreuung angewiesen, ohne die eine Reise nicht mehr möglich wäre.

Hier setzt der Herzenswunsch-Krankenwagen der Malteser ein, ehrenamtliche Sanitäter begleiten die Fahrten, die sich durch Spenden finanzieren und für die Betroffenen kostenlos sind – einschließlich möglicher Übernachtungen. »Wichtig ist nur, rechtzeitig an die Möglichkeit zu denken – solange die Transportfähigkeit noch gegeben ist«, betont Heike Klinger. (GEA)