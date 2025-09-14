Schlemmen, schlendern und schwätzen im Pfullinger Schlösslespark

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Das Schlösslesparkfest bestätigte erneut seinen Status als das jährliche Highlight im Pfullinger Veranstaltungskalender. Und das drei Tage lang mit allem, was dazugehört: abwechslungsreiche Kulinarik, lauschiges Ambiente, musikalisches Vergnügen und kurzweilige Unterhaltung. »Besser kann man die Sommerferien nicht ausklingen lassen«, versicherte Bürgermeister Stefan Wörner bei der Eröffnung. Zum 24. Mal werde das Fest ausgetragen, es sei schon eine Tradition.

Auch Vertreter der Partnerstädte waren präsent, die französischen Gäste aus Passy kredenzten regionale Spezialitäten. Die Städtepartnerschaft mit Pfullingen währt 40 Jahre, was im Juli mit einem großen Empfang und Fest in der Neuen Mitte gefeiert wurde. Fotos dieses Sommer-Events waren am Stand des Partnerschaftskomitees ausgestellt und zogen die Aufmerksamkeit der Passanten auf sich. Sehr begehrt waren am Samstagabend die Portionen der Tartiflette, einem beliebten Hauptgericht aus Kartoffeln, Zwiebeln, Speck, flüssigem Rahm und mildem Reblonchon, wie Catherine Parcevaux-Fivel, Vorsitzende des Partnerschaftskomitees in Passy, erklärte. Immer parat waren Käse- und Wurstkostproben und Honig, alles aus der Alpen-Region.

35 Personen aus Passy waren in diesem Jahr zum Schlösslesparkfest gekommen, das auch für die französischen Freunde bereits zur Tradition geworden ist. »Auch wir haben ein großes Fest: Unser Zwetschgenfest am 5. Oktober steht ebenfalls unter dem Motto '40 Jahre Städtepartnerschaft'. Über 50 Teilnehmer aus Pfullingen haben sich schon angemeldet«, freut sich die Komiteevorsitzende.

Viele Kilometer haben auch die Gäste aus der sächsischen Partnerstadt Lichtenstein im Erzgebirge zurückgelegt. Deren Rosenprinzessin Fine Klein überraschte den Rathauschef mit einer Rosenkrone, die sie ihm aufsetzte. Die Zwölfjährige war mit ihrem »Hofstaat« angereist und sie erklärte, dass die Städtepartnerschaft weit über den Besuch der beiden Stadtfeste hinausgehe. Sie gehört dem ersten deutschen Rosenverein an, der 1859 gegründet und 1994 wiederbelebt wurde. »Meine beiden Hofdamen und ich sind ein eingespieltes Team. Es ist schön, hier mit ihnen zu feiern«, bestätigte sie.

Riesenaufwand mit Erfolgsaussichten

Die Pfullinger Gemeinschaft musizierender Vereine hat es erneut geschafft, die Besucher in Feierlaune zu versetzen. »Wir haben uns gut vorbereitet. Das war zwei Tage lang Höchstleistung«, verriet Jürgen Stoll vom Musikverein Stadtkapelle Pfullingen. »Und für das Publikum ist es eine super Veranstaltung - ein Wochenende feiern bei freiem Eintritt, Livemusik und moderaten Preisen.« Seit vielen Jahren arbeiten die Vereine Hand in Hand. »Einfach perfekt. Was wir zusammen alles auf die Beine stellen, großartig«, lobte er die Akteure. »Darauf kann man sich schon seit 25 Jahren verlassen«, pflichtete ihm Bernd Trißler von den Echaztalern bei. Es werde immer schwieriger, etwas zu organisieren. »Sensationell, dass sich hier so viele helfende Hände finden«, da waren sich die Vereinsvorsitzenden einig.

"Es ist das Fest in Pfullingen - die Betonung liegt auf das – und es gibt es hier im Schlösslespark schon seit dem Jahr 2000, mit einem Corona-Ausfall", erklärte Eugen Hilbertz, Vorsitzender des Liederkranzes. Es sei eine gute Sache, jeder biete was anderes an und keiner mache anderen Konkurrenz. Dann habe jeder etwas davon. "Es freut uns, wenn es den Besuchern gefällt." Und denen schmeckten die Burger-Kreation im viereckigen Brötchen, der feine Wurstsalat und die handgemachten Flammkuchen. "Wir nehmen nur frische Zutaten", versichert Helga Hennerich, eine der Sängerinnen im Verein, die als Kassiererin am Flammkuchen-Stand des Liederkranzes half. "Es läuft gut", freute sie sich.

Hochbetrieb herrschte auch bei den anderen Vereinen, die alle Hände voll zu tun hatten. Wie zum Beispiel am Weinstand der AH-Mannschaft des VfL Pfullingen, die sich mit einbrachte. Oder am Zelt des Spielmanns- und Schalmeienzugs. »Es ist einfach wichtig, gut vorbereitet zu sein«, gesteht dessen Vorsitzende Lauren Atkinson. Über Publikumsmangel konnte sich auch die Pfullinger Albvereins-Ortsgruppe nicht beklagen, die nicht nur leckere Maultaschen anbot, sondern auch mit einer großen Auswahl an selbst gebackenen Kuchen und Torten zur Kaffeezeit aufwartete.

Für beste Stimmung am Abend sorgten am Freitag- und Samstagabend die Coverbands Raising Crown und Fuenfkommanull mit Livemusik auf der zentralen Bühne. Gute Laune - trotz gelegentlichem Regenschauer - bescherte die Musik von Tante Fridas Jazzkränzchen am Sonntagmittag dem Publikum, das am Nachmittag von den Tanzvorführungen verschiedener Gruppen gut unterhalten wurde. »Das Fest erfordert sehr viel Engagement und ist immer ein Riesenaufwand«, steht für Bürgermeister Wörner fest. »Der hat sich wieder gelohnt«, da sind sich die Organisatoren einig. (GEA)