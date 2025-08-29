Pfullinger Verein hilft Familie mit krebskranker Mutter

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN/PFULLINGEN. Die Diagnose trifft sie mitten im Alltag: Ende Mai 2019 erfährt Marie, dass sie einen Tumor in ihrer rechten Brust hat. Die Lichtensteinerin heißt eigentlich anders, möchte aber anonym bleiben. Als die dreifache Mutter die Hiobsbotschaft erreicht hat, ist ihr jüngstes Kind gerade mal sieben Monate alt und ihre beiden Jungs vier. Marie selbst ist damals 36 Jahre alt - eine junge Krebspatientin. Was sie vor fünf Jahren noch nicht wusste: Neben dem Kampf um ihre Gesundheit würde sie auch lernen müssen, allein für ihre Kleinen da zu sein, die auch unter ihrer Erkrankung litten. Um sie zu stärken, holte sich Marie Unterstützung beim Pfullinger Förderverein Sonnenstrahlen.

»Das war ein Riesen-Schock«, sagt Marie im Gespräch mit dem GEA. Zunächst sei zwar noch nicht klar gewesen, ob es sich bei dem Tumor um einen gutartigen oder einen bösartigen handle, doch letzteres habe sich in der Tübinger Frauenklinik schnell bestätigt. »Das war so ein ungünstiger Zeitpunkt. Irgendwie kam alles auf einmal«, erinnert sich die heute 42-Jährige mit Tränen in den Augen zurück. Erst kurz zuvor hatte ihr damaliger Mann - heute ist das Ehepaar geschieden - erfahren, dass er unter dem chronischen Erschöpfungssyndrom (ME/CFS) leide. »Alles zusammen hatte unseren Familienalltag gewaltig auf den Kopf gestellt.«

Chemo immer freitags

Doch eine Verschnaufpause ist nicht in Sicht: Direkt nach der Diagnose startet Marie bereits im Juli die Chemotherapie. »Die war immer freitags, damit ich mich am Wochenende ausruhen konnte.« Sie habe sich schwach gefühlt nach den Behandlungen, ihr sei Übel gewesen. Die Kinder sind das Wochenende über oft bei den Großeltern geblieben. Ihre Haushaltshilfe, auf die Marie damals Anspruch hatte, habe sich rührend um alles gekümmert. »Ohne diese ganze Unterstützung hätte ich das alles so nicht stemmen können«, sagt Marie. Gleichzeitig hätten sich aber auch einige Menschen in dieser Zeit von ihr entfernt. Allen voran ihr Mann. Im Januar 2020, mit dem Start ihrer Bestrahlungstherapie, trennte er sich. »Da stand ich dann da: krank und allein mit drei kleinen Kindern.« Sie habe sich hilflos gefühlt. »Ich wünsche das wirklich keinem.«

In der Frauenklinik Tübingen ist Marie dann auf den Flyer des Pfullinger Fördervereins Sonnenstrahlen und sein Angebot aufmerksam geworden. Sie habe direkt Verena Stub, die Gründerin des Vereins, angerufen und ihren Fall geschildert. »Sie hatte mir damals direkt zugesagt, dass alle drei Kinder einen Platz in der Reittherapie haben können«, sagt die Lichtensteinerin. Sie selbst mag eigentlich keine Pferde und hat großen Respekt vor den Tieren. »Aber das war das Beste, was uns allen passieren konnte.« Ein Stein sei ihr vom Herzen gefallen.

Tochter reitet immer noch

Kurz vor dem Ende von Maries Behandlung startet dann im Januar 2021 die Therapie der beiden Jungs. Ein gutes halbes Jahr später darf dann auch die Jüngste mitmachen. »Meine Tochter reitet bis heute noch und liebt Pferde über alles«, sagt Marie mit einem Lächeln im Gesicht. Egal ob die Schultüte oder der Schulranzen, alles muss mit Pferden zu tun haben. »Auf dem Rücken eines Pferdes, da ist sie ein anderes Kind«, scheint loslassen zu können. »Ich bin so dankbar, dass es so gekommen ist. Das tut gut, sie so frei zu sehen«, sagt Marie mit Tränen in den Augen. Die Erleichterung, die sie damals gespürt hat, als sie sah, wie gut es ihrer Tochter mit den Pferden geht, ist heute noch da.

Immer montags haben die Kinder die Reittherapie besucht. »Anfangs war ich noch dabei, aber irgendwann habe ich die Kinder dort allein gelassen.« Einen Schlüsselmoment hat Marie erlebt, als sie ihre Kinder abholen wollte: »Mein Sohn lag auf dem Rücken eines Pferdes und hat ganz frei und locker mit ihm geredet.« Etwas, dass er sonst nicht so einfach von sich aus tun würde. »Klar«, sagt Marie. »Tiere hören einfach nur zu, antworten nicht und bewerten vor allem nicht, was gesagt wird.« Ihre Kinder hätten viel mittragen müssen, das ginge gar nicht anders. »Die Reittherapie ist dann der Ort gewesen, an dem sie abschalten und einfach sein konnten.«

Besonderes Angebot

Marie weiß nicht, wie sich ihre Kinder ohne das Angebot des Sonnenstrahlen-Vereins entwickelt hätten. »Ich weiß natürlich nicht, was die Therapeuten mit meinen drei gemacht und gesprochen haben.« Aber das sei auch gut so, denn die Reittherapie gehöre nur ihnen. »Das ist wirklich besonders, ein solches Angebot direkt vor der Haustür zu haben«, zeigt sich Marie dankbar. Auch der Kontakt mit Stub habe ihr mehr als gutgetan. »Wir standen im regen Austausch per WhatsApp, auch nachdem meine Kinder nicht mehr in die Therapie gegangen sind.« Die Vereinsgründerin habe Marie sehr beeindruckt. Die 42-Jährige hatte nach ihrer Diagnose immer Angst, jung zu sterben. »Und dann war da eine Frau, die Ähnliches durchlebt hatte, alt geworden ist und so eine positive Einstellung hatte. Das hat Mut gemacht.« Auch mit Elvira Reumann, der Frau von Thomas Reumann, der heute Vorsitzender des Vereins ist, steht Marie noch ab und zu im Kontakt.

Ende Juni 2025 hat Marie ein »Lebensfest in Pink« mit all ihren Herzensmenschen, die in ihrer schwierigen Zeit »geblieben und dazugekommen sind« gefeiert. »Ich hatte die fünf Jahre geknackt, ab da gilt man als geheilt.« Die Zahl bedeute ihr etwas, auch, wenn sie weiß, wie schnell sich das Leben wenden kann. »Jeder Tag ein Geschenk ist«. Apropos Geschenke: Die wollte sie zum Fest nicht bekommen. »Wer wollte und konnte, durfte aber eine Spende da lassen, die dann an den Verein Sonnenstrahlen gegangen sind.« Über 1.200 Euro seien zusammen gekommen. »Das war so ein emotionales, aber auch schönes Fest.«

Alltag mit ihren Kindern

Vielen hätten sie nach Beendigung der Therapie gefragt, was sie denn jetzt machen wolle. Ihre Antwort ist simpel: »Ich möchte Alltag.« Keine große Reise, oder ähnliches, sondern einfach Alltag mit den Kindern. »Ich bin eine aktive Mutter und möchte noch viel mit meinen Kindern unternehmen und sie aufwachsen sehen.« Den Alltag hat die Familie jetzt wieder: Marie ist wieder berufstätig und ihre Kinder gehen normal in die Schule. Die vier sind ein Herz und eine Seele. »Wir sind richtig zusammengewachsen, machen viel gemeinsam.« Auch während des GEA-Gesprächs, sind die beiden Jungen immer in der Nähe, neugierig, was ihre Mutter denn so treibt.

Was von ihrer Erkrankung geblieben ist, sind eine halbjährliche Nachsorgeuntersuchung und eine neue Lebenseinstellung. Auch wenn Marie die vergangenen fünf Jahre als die schwersten ihres Lebens bezeichnet, kann sie jetzt mit Abstand auch das Gute in ihnen erkennen: »Ich bin lockerer geworden, habe gelernt, mehr 'Nein' zu sagen und stehe mehr für mich ein.« Ein Arzt habe Marie zu Beginn ihrer Krebsbehandlung von einer Studie mit dem Titel »Krebs als Chance« erzählt. »Damals fand ich das unpassend, doch jetzt verstehe ich, dass der Gedanke gar nicht so abwegig ist.« Der Brustkrebs habe ihr erlaubt, einen Neustart zu machen.

Dankbarkeit und Demut

»Ich bin dankbar und demütig zugleich«, sagt die 42-Jährige. Marie schaut, dass es in erster Linie ihr und ihrem Körper gut geht, denn sie hat gemerkt, dass sie nur dann für ihre Familie und Herzensmenschen da sein kann. Ihre Krebserkrankung habe ihr gezeigt, wie schnell sich das Leben dem Ende zu neigen könne und, dass jeder Moment wertvoll ist. Und so gestaltet sie auch das Familienleben: »Wenn meine Kinder nach dem Frühstück ein Eis wollen, dann gibt es das auch mal«, sagt die Mutter und schmunzelt dabei. Klar nicht jeden Tag, »aber warum sollte ich ihnen diese kleine Freude verbieten«? Es gehe doch darum, das Leben in vollen Zügen zu genießen, egal wie kurz oder lang es sein mag, und jeden Tag zu schätzen. »Das größte Geschenk ist doch einfach, dass wir leben können und ich meine Kinder beim Aufwachsen begleiten darf.« (GEA)