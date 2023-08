Pfullinger Hallen erhalten erstmals eine Zeitkapsel - Sanierung fast fertig

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Stadt und das Architekturbüro Wurst haben die aktuelle Sanierung der Pfullinger Hallen genutzt und eine solche Alternative aufgetan. Seit dieser Woche hat nun eine Zeitkapsel im Gemäuer der Hallen, dort wo bislang der Briefkasten zur Hausmeisterwohnung war, ihren vermeintlich ewigen Platz gefunden.

Zur Einbringung der Kapsel fand sich am Dienstag eine kleine Delegation von Stadtmitarbeitenden, den Architekten und der lokalen Presse zusammen. Die Zeitkapsel, maßgeblich befüllt von Stadtarchivar Stefan Spiller, beinhaltet unter anderem einen Stadtplan, einen Satz Euromünzen, den jüngsten städtischen Jahresrückblick und eine aktuelle Ausgabe des Echaz-Boten. Architekt Eberhard Wurst, der die laufenden Sanierungsarbeiten verantwortet, hat Pläne beigesteuert und Bürgermeister Stefan Wörner ein Grußwort verfasst, das den Bogen über die (Sanierungs-)Geschichte des Bauwerks bis zu seiner heutigen kulturellen Bedeutung für die Stadt spannt.

Kosten von rund 2,3 Millionen Euro

Der Brief des Bürgermeisters an die künftigen Bürgerinnen und Bürger von Pfullingen beginnt mit den Worten: »Im Sinne des Grundsatzes ‚Schützen durch Nützen‘ wurden die Pfullinger Hallen als herausragendes Baudenkmal des beginnenden 20. Jahrhunderts in den vergangenen Monaten denkmalgerecht und zukunftsfähig saniert – eine nicht nur baulich, sondern vor allem finanziell bedeutende Maßnahme mit Kosten von rund 2,3 Millionen Euro.«

Im April 2022 begannen die umfangreichen Sanierungsarbeiten an dem historischen Bauwerk, die jetzt auf die Schlussgeraden einbiegen. Diverse Brandschutzmängel galt es zu beseitigen, inklusive Einbau einer flächendeckenden Brandmeldeanlage. Die bisherige Küche wurde durch eine moderne, leicht verkleinerte Catering-Küche ersetzt. Der dadurch gewonnenen Raum ließ sich nutzen für zwei Umkleidekabinen mit Duschen und Toiletten, die nicht nur von der Turnhalle aus, sondern auch von den Spielfeldern im Freien direkt erreichbar sind – ein echter Gewinn, insbesondere für den Sportunterricht der benachbarten Laiblinschule.

Die neue Heimat der Zeitkapsel: Hinter der datierten Platte befand sich einst der Briefkasten der Hausmeisterwohnung. Foto: Stadt Pfullingen

Ein Hauptaugenmerk war auch die Situation der sanitären Anlagen, die schon lange mit Blick auf Lage und Anzahl der Toiletten den Veranstaltungen einer Festhalle dieser Größe nicht mehr gerecht wurden. Dieses Problem ist jetzt gelöst, die Menschentrauen vor dem Nadelöhr Toilettentüre gehören der Vergangenheit an: Auf Ebene der Hallen gibt es inzwischen barrierefrei erreichbare WCs und im Untergeschoss, anstelle der bisherigen Hausmeisterwohnung, einen großzügigen Toilettentrakt, der bei Bedarf mehreren hundert Besuchern gewachsen ist. Auch im Festsaal selbst tat und tut sich einiges. Eine neue Veranstaltungstechnik ist bereits eingebaut: als Nächstes folgen noch die Arbeiten am Holzboden und ein neuer, moderner Bühnenboden.

Die letzte umfassende Sanierung der Pfullinger Hallen gab's in den 1980er-Jahren. Hintergrund waren damals nicht nur die gestiegenen Anforderungen durch die größer werdende Pfullinger Einwohnerschaft, sondern auch Schäden durch ein Erdbeben. Für knapp 2,8 Mio. D-Mark wurden etwa das Dach saniert, die faltbare Trennwand eingebaut, die Fassade gereinigt, neue Fenster eingesetzt und vor allem die Wandgemälde restauriert. (pm)