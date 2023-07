Personalmangel behoben: Eninger Freibad öffnet am Samstag wieder

Bitte aktivieren Sie Javascript

ENINGEN. Das Waldfreibad öffnet am Samstag wieder, das teilt Roland Schwarz, Leiter des Amts für Finanzen und Betriebe, mit. Aufgrund von Personalausfällen ist das Bad seit gut einer Woche geschlossen. Mittlerweile sei ein Teil des krankheitsbedingt ausgefallenen Personals wieder einsatzfähig, so Schwarz, zudem wird die Personalfirma, die bereits zeitweise im Einsatz ist, zusätzliche Dienste übernehmen. Auch hätten sich zwischenzeitlich weitere qualifizierte Helfer bei der Gemeinde gemeldet. Auch die DLRG, die die Gemeinde ebenfalls bereits unterstützt, habe sich bereit erklärt, ihre Zeiten zu erhöhen, so Schwarz.

Am kommenden Samstag wird das Bad nun von 11 bis 19 Uhr öffnen, von Sonntag an gelten dann folgende Öffnungszeiten: sonntags von 11 bis 18 Uhr, montags und dienstags von 7 bis 20 Uhr, mittwochs bis samstags von 9 bis 20 Uhr. Damit ist nun an zwei Vormittagen ein Frühschwimmen möglich.

In welcher Form die Badegäste für die Schließzeiten entschädigt werden sollen, will die Gemeinde in der kommenden Woche entscheiden. Die neuen Öffnungszeiten gelten bis auf Weiteres und sollen, wenn möglich, auch weiter ausgedehnt werden. Die Gemeinde empfiehlt deshalb allen Badegästen, sich vor ihrem Besuch auf der Website der Gemeinde über etwaige kurzfristige Änderungen zu informieren. (GEA)

www.eningen.de