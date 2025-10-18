Neues Wimmelbuch der Handwerkskammer Reutlingen: Premiere in Pfullinger Kindergarten

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Die Handwerkskammer Reutlingen hat ein Handwerks-Wimmelbuch rausgebracht. Als Allererstes durften Kinder des Schlosskindergarten in Pfullingen im Wimmelbuch blättern, dass die Handwerkskammer Reutlingen rausgebracht hat – ein Auftakt voller Staunen, Lachen und leuchtender Augen.

Mit dabei waren der Präsident der Handwerkskammer, Alexander Wälde, die Hauptgeschäftsführerin Christiane Nowottny und der Pfullinger Bürgermeister Stefan Wörner, die gemeinsam 40 Exemplare des Wimmelbuchs im Gepäck hatten und an die Kita überreichten.

Modern und klischeefrei

Das Buch zeigt die bunte, moderne und klischeefreie Welt des Handwerks – nahbar, regional verankert und mit unendlich vielen Details, die Kinder wie Erwachsene in ihren Bann ziehen. »Es wimmelt es nur so von Handwerkerinnen und Handwerkern« – diese Idee trägt die Geschichte von Lena und Jonas, zwei Handwerksgesellen auf der Walz, durch den gesamten Kammerbezirk. Die beiden schlendern durch den Bürgerpark in Reutlingen, ruhen sich auf der Neckarmauer in Tübingen aus und geraten auf dem Marktplatz in Freudenstadt mitten in den Trubel einer Hochzeit.

Nach dem Schwörtag in Reutlingen geht es zur Erfrischung ins Schwimmbad nach Albstadt, in Sigmaringen werfen Lena und Jonas einen Blick hinter die Kulissen eines Theaters und besuchen die Donaubühne. Zum Jahresausklang führt der Weg an die geschmückten Kunsthandwerksstände auf dem Weihnachtsmarkt der Burg Hohenzollern.

Das Buch feiert das Entdecken in all seinen Facetten. In zehn doppelseitigen Szenen sind zahlreiche Alltagssituationen und über 50 Handwerksberufe versteckt – vom großen Panorama bis zur kleinsten Randnotiz. Anastasia ist Elektrikerin und tauscht eine alte Glühbirne aus, Klavierstimmer Pascalis bringt ein Instrument perfekt in Stimmung, Metzgermeister Bernd grillt seine preisgekrönten Roten Würste, Kfz Mechatroniker Tom sorgt dafür, dass Autoreifen fest und sicher sitzen, und das Team des Dachdeckerbetriebs »Gute Aussicht« arbeitet in luftiger Höhe am perfekten Dach.

»Frühe Begeisterung für das Handwerk ist der beste Nährboden für Orientierung und Zukunftslust«, betonte Christiane Nowottny bei der Buch-Übergabe. »Unser Wimmelbuch zeigt das Handwerk so, wie wir es täglich erleben: kreativ, modern, nachhaltig, teamorientiert und nah am Menschen. Und es zeigt es dort, wo Kinder zu Hause sind – in unserer Region.« Gerade im Kindergartenalter entsteht Neugier, die Sprache wächst, die Wahrnehmung schärft sich – und Rollenbilder werden geprägt. »Das Handwerks-Wimmelbuch setzt hier an: Es lädt Kinder dazu ein, spielerisch zu erzählen, es eröffnet Gespräche über Materialien, Werkzeuge und Berufe und macht sichtbar, wie vielfältig und sinnstiftend Handwerk ist – fernab von Geschlechterklischees und mit starkem Bezug zur eigenen Region«, sagte Alexander Wälde.

Spielerisch begeistern

Auch Pfullingens Bürgermeister Stefan Wörner zeigte sich begeistert vom Buch: »Das Wimmelbuch ist ein wunderbares Mittel, um Kinder spielerisch für das Handwerk zu begeistern. Wenn Kinder schon in diesem Alter mit solchen Bildern in Berührung kommen, entsteht Begeisterung, die bleiben kann.« Deshalb freue er ihn, dass in Pfullingen in Zukunft mit dem neuen Handwerkskindergarten ein Ort geschaffen werde, an dem diese Faszination ganz praktisch erlebt werden könne.

Die Premiere im Schlosskindergarten hat gezeigt, wie stark Geschichten, Bilder und echte Handwerksmomente Kinder berühren. Das Handwerks-Wimmelbuch erscheint in der ersten Auflage 2025 unter dem Titel »Das Handwerks-Wimmelbuch – Lena und Jonas auf Entdeckungsreise«. Die Bilder stammen von der Mainzer Illustratorin Melanie Freund, die mit großer Liebe zum Detail jede Szene zum Leben erweckt und kleine Geschichten in jeder Ecke versteckt. Für Kitas, Kindertagesstätten, Grundschulen, Krankenhäuser, Kinderarztpraxen und weitere pädagogische Einrichtungen im Kammerbezirk steht das Handwerks Wimmelbuch kostenlos zur Bestellung bereit. (eg)

www.hwk-reutlingen.de/wimmelbuch