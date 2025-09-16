Mann zieht im Lichtensteiner Rathaus Hose runter: Bewährungsstrafe

Bitte aktivieren Sie Javascript

LICHTENSTEIN. Für viel Aufsehen in Lichtenstein sorgte Anfang 2024 ein 29-Jähriger Mann aus Somalia. Er war immer wieder sturzbetrunken, torkelte über den Rathausplatz, zoffte sich mit Polizeibeamten, die ihm die Schnapsflasche abnehmen wollten, und beleidigte zwei Mitarbeiterinnen des Rathauses auf üble Weise. Auch ein Vorfall, bei dem zwei Kinder betroffen waren, hatte einige Menschen im Ort aufgebracht. Jetzt wurde der psychisch kranke Mann von der 1. Großen Strafkammer des Tübinger Landgerichts zu einer Haftstrafe von einem Jahr verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Im ersten Anlauf war der Prozess Anfang August noch geplatzt, weil die Strafkammer mit Teilen des Gutachtens des psychiatrischen Sachverständigen nicht einverstanden gewesen war. Mit Bogdan Avasiloaei vom Zentrum für Psychiatrie in Bad Schussenried wurde ein neuer Gutachter bestellt. Mit dessen Expertise hatte niemand auf der Richterbank mehr Probleme.

Angeklagter leidet unter paranoider Schizophrenie

Avasiloaeis Gutachten sorgte nun auch dafür, dass das Urteil der Strafkammer relativ milde ausfiel. Er diagnostizierte bei dem Angeklagten eine paranoide Schizophrenie. Außerdem sei der 29-Jährige alkohol- und drogenabhängig. Der Sachverständige stützte sich dabei, neben seiner eigenen Untersuchung des Somaliers, auch auf gleiche Diagnosen anderer psychiatrischer Krankenhäuser.

Für den Gutachter war der Angeklagte wegen seiner psychischen Erkrankung und der starken Alkoholisierung bei den Taten - teilweise hatte er weit über zwei Promille Alkohol im Blut - nur vermindert schuldfähig. Dies gilt für das Geschehen am 19. Februar 2024 in Lichtenstein, als der betrunkene 29-Jährige gegenüber Polizeibeamten, die seine Schnapsflasche konfiszieren wollten, aggressiv wurde. Selbst als er schon Handschellen anhatte, leistete der Mann noch kräftigen Widerstand.

Mitarbeiterinnen des Rathauses übel beleidigt

Ein weiterer Fall: Am 4. März 2024 tauchte der Somalier vor dem Rathaus in Lichtenstein auf. Er lebte damals in einer provisorischen Unterkunft und hatte eine Waschmaschine beantragt, um seine Kleidung waschen zu können. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er aber noch nichts von der zuständigen Stelle im Rathaus gehört. Deshalb wollte er an jenem Tag seinen Antrag noch einmal vorbringen.

Allerdings kam er vor den Öffnungszeiten des Rathauses, die zuständige Mitarbeiterin war deshalb noch gar nicht im Gebäude. Dies wollten ihm zwei ihrer Kolleginnen begreiflich machen, sie stießen bei dem psychisch kranken 29-Jährigen aber auf taube Ohren. Er geriet plötzlich außer sich und beleidigte beide Frauen heftig.

Vor einer der Rathaus-Mitarbeiterinnen zog er sogar seine Hose herunter und rieb an seinem Penis. »Das kam völlig überraschend«, erklärte die Frau am Montag vor Gericht. Auf sie wirkte der 29-Jährige an dem Tag auch »geistig nicht ganz bei der Sache«. Die Aktion des Mannes brachte sie nicht sehr aus der Fassung. »Beim Ordnungsamt bin ich einiges gewöhnt«, meinte sie cool, auch wenn dieser Vorfall schon einmalig für sie gewesen sei.

Ausraster in der Psychiatrie in Zwiefalten

Bei einem weiteren Geschehen hielt der psychiatrische Gutachter den Angeklagten sogar für schuldunfähig. Am 6. März 2024 hatte ein Rettungswagen den 29-Jährigen in die Psychiatrie nach Zwiefalten gebracht. Die Krankenschwester, die ihn aufnehmen wollte, hatte schon ein mulmiges Gefühl, weil keine Polizei dabei gewesen war. Als der Somalier aggressiv wurde, betätigte sie den Alarmknopf. Der 29-Jährige ging auf sie los und schlug der Frau die Faust ins Gesicht. In diesem Fall sprach die Strafkammer den Angeklagten allerdings frei, weil er im Augenblick des Geschehens wegen seiner Krankheit schuldunfähig gewesen sei, so der Vorsitzende Richter Armin Ernst.

Den Fall, der in Lichtenstein am meisten für Unruhe gesorgt hatte, stellte das Gericht am Montag nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung vorläufig ein. Dabei handelte es sich um einen Vorfall an einer Bushaltestelle in Lichtenstein. Zwei minderjährige Schüler waren gerade auf dem Weg zur Schule, als der 29-Jährige sie ansprach. Er strich ihnen über den Kopf und versuchte sie, auf die Wange zu küssen.

Angeklagter wollte Kinder auf die Wange küssen

Die Kinder seien freundlich zu ihm gewesen, »die haben keine Angst gehabt«, sagte der Angeklagte vor dem Gericht. Er habe ebenfalls nur freundlich sein wollen, sein Verhalten habe keinen sexuellen Hintergrund gehabt. Auch in diesem Fall hat seine psychische Erkrankung sicher eine Rolle gespielt. Zudem ist das Streicheln über den Kopf und nur der Versuch, jemanden auf die Wange zu küssen, nach Auffassung der Staatsanwaltschaft nicht unbedingt strafbar. Selbst wenn es eine Verurteilung in diesem Anklagepunkt gegeben hätte, wäre sie so gering ausgefallen, dass sie für die Gesamtstrafe keine Rolle gespielt hätte. Deshalb beantragte die Staatsanwaltschaft auch die Einstellung nach Paragraf 154.

Seit Dezember nimmt der 29-Jährige nun Medikamente, mit denen er seine paranoide Schizophrenie offenbar sehr gut im Griff hat. Es ist seit dieser Zeit nichts mehr vorgefallen. Auch trinkt der Mann keinen Alkohol mehr und verzichtet auf Cannabis. Zudem hat er vor kurzem eine Arbeitsstelle gefunden.

Im Gerichtssaal Gericht: Armin Ernst (Vorsitz), Julia Merkle, Benjamin Meyer-Kuschmierz. Schöffen: Heidi Koslowski, Kathrin Schmid. Staatsanwaltschaft: Patrick Pomreinke. Verteidigung: Achim Unden. Psychiatrischer Sachverständiger: Dr. Bogdan Avasiloaei.

Die Bewährungsstrafe verband die Strafkammer nun mit einigen Auflagen. So muss der 29-Jährige regelmäßig nachweisen, dass er die Depotspritzen weiter erhält. Er darf keinen Alkohol mehr trinken und auch keine Drogen mehr nehmen, was medizinisch kontrolliert wird. Außerdem muss er einmal im Monat eine Suchtberatungsstelle aufsuchen. Alles wird von einem Bewährungshelfer überwacht. (GEA)