Nicht die Erste, sondern die Letzte Hilfe war Thema einer Veranstaltung des Hospizes Veronika in Eningen zusammen mit dem Förderkreis. Reinhilde Kohnle-Vöhringer, Pflegefachkraft im Hospiz, und Dr. Barbara Dürr, Ärztin und Vorsitzende des Förderkreises Hospiz Veronika referierten vor rund 30 Frauen und Männern über die Möglichkeiten, Menschen in den letzten Monaten und Wochen eines Lebens gut zu begleiten.

Reinhilde Kohnle-Vöhringer (links) und Dr. Barbara Dürr leiteten den Kurs. Foto: Gabriele Böhm Reinhilde Kohnle-Vöhringer (links) und Dr. Barbara Dürr leiteten den Kurs. Foto: Gabriele Böhm

